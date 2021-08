Transports : la ligne 14 du métro entièrement fermée le samedi 21 août

La Ligne 14 du métro sera entièrement fermée ce samedi 21 août entre mairie de Saint-Ouen et Olympiades, en raison des travaux préparatoires à son extension jusqu'à Orly. D'autres interrumptions partielles sont à prévoir dans les semaines à venir.

En raison des travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne 14 du métro vers l'aéroport d'Orly et pour l’arrivée des trains à huit voitures, le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne ce samedi 21 août. D'autres interruptions partielles et plus courtes sont à prévoir dans les semaines à venir.

Le trafic de la ligne 14 restera interrompu entre Gare de Lyon et Olympiades, jusqu'à 14 heures ce dimanche 22 août (comme tous les jours depuis le 25 juillet), un bus de subsitution est mis en place entre ces deux stations. Le trafic va ensuite reprendre normalement pendant deux semaines sur l'ensemble de la ligne.

Nouvelle salve de travaux à partir du 5 septembre

Dès le 5 septembre, le trafic de l'ensemble de la ligne 14 se terminera à 22 heures les dimanches, lundi et mardi, et ce jusqu'au 28 décembre prochain.

La ligne 14 se prépare actuellement à être prolongée de 30 kilomètres d'ici 2024. Une première station devrait voir le jour en 2023 à Saint-Denis-Pleyel au Nord. D'ici 2024, sept stations seront inaugurées au Sud, la ligne rejoindra l'aéroport d'Orly. En prévision d'une augmentation importante du nombre de voyageurs, la RAPT profite également de ces travaux pour changer de rames, avec des trains à huit wagons.