Transports : La majorité des femmes victimes d'agressions sexuelles ne le signalent toujours pas

Une main aux fesses, un regard déplacé et plus encore., c'est le lot quasi-quotidien pour Morgane. Cette Parisienne de 28 ans prend chaque jour le métro aux heures de pointe et, comme l'ensemble des jeunes femmes croisées à la sortie d'une station de métro, elle a en mémoire un événement qui l'a particulièrement marqué : "Une fois, il y a un monsieur qui m'a embrassé sur la bouche". Des faits que Morgane n'a pas signalé. "A qui ?", interroge-t-elle.

Un numéro unique – commun à la SNCF et à Île de France Mobilités – est pourtant dédié au traitement des agressions sexistes et sexuelles dans les transports. Le 31 17 permet de joindre, 24 heures sur 24, un agent de la sureté ferroviaire, spécialement formé. Depuis un an, ce service a déménagé dans le centre où sont également visionné les caméras de vidéosurveillance. Avec un objectif : intervenir au plus vite.

300 appels par jour

Depuis la création du numéro d'alerte par la SNCF en 2010, le nombre d'appels reçu grimpe d'année en année. En 2021, le centre a ainsi géré en moyenne 300 appels par jours. Sur l'année, cela donne 82.000 signalements d'agressions sexistes ou sexuelles. Sur ces remontées, trois quarts (74%) émanaient des personnels – contrôleurs ou conducteurs – de la SNCF ou de la RATP. Seuls 21% étaient émis par les victimes ou des témoins.

"Ce n'est pas suffisant, il faut plus d'appels", réagit Valérie Pécresse, la présidente de la région Île de France qui tempère : "Mais il faut voir le verre à moitié plein, cette part est en augmentation". C'est justement pour inciter les personnes victimes à se signaler que la présidente d'Île de France Mobilités s'est rendue, mercredi 23 novembre, au centre d'appel du 31 17 pour en souligner l'efficacité.

La vidéosurveillance en appui

"On est en mesure d'intervenir en seulement quelques minutes", indique Frédéric Belouard. Le directeur adjoint du pôle sûreté ferroviaire explique : "Quand un signalement nous arrive, on est en mesure de vérifier en quelques minutes si les faits sont avérés grâce aux caméras de vidéosurveillance". Un dispositif qui permet de "sortir du parole contre parole" pour les victimes qui voudraient ensuite porter plainte.Problème : les caméras des trains ne sont pas encore connectées à ce centre.

Centre d'appel et de vidéosurveillance de la sûreté ferroviaire à Paris © Radio France - Valentin BERTRAND

C'est ensuite une course contre la montre qui débute lorsqu'une intervention s'impose.Les équipes de Frédéric Belouard passent alors le relais à la police ferroviaire ou, si aucune brigade n'est à proximité, à la police ou à la gendarmerie.

5% des femmes renoncent à prendre les transports

Si aucun chiffre sur le nombre d'affaires résolues n'a été communiqué, il s'agit-il d'un enjeu de taille pour les opérateurs de transports. Selon l'institut Paris Région, 5% des Franciliennes renoncent à prendre les transports par peur d'être agressées. Un phénomène qui touche particulièrement les jeunes femmes puisque les moins de 25 ans subissent la moitié (47%) des violences sexistes ou sexuelles.

Et pour décourager les agresseurs de passer à l'acte, Valérie Pécresse veut durcir les sanctions avec notamment une interdiction de transports.

