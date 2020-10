Transports : la modernisation de la RN 147 Poitiers-Limoges toujours au point mort ?

On apprend qu'un plan de relance du gouvernement prévoit une enveloppe de 252 millions d'euros pour le volet routier mais on ne connait pas les sommes et les projets concernés localement, et du coup on se demande si la mise à deux fois deux voies de la RN 147 Poitiers-Limoges peut en bénéficier ? La modernisation de cette Route Nationale de 135 kilomètres, on en parle depuis plus de 20 ans, aujourd'hui les élus de Vienne comme de Haute Vienne semblent tous d'accord et sont prêts à mettre la main à la poche sur le principe mais ça n'avance pas aussi vite que voulu et l'Etat est pointé du doigt.

Une fourchette de 500 millions à 1 milliard d'euros

Passer la RN 147 en 2X2 voies c'est une fourchette de 500 millions à 1 milliard d'euros. Avec pas mal de variantes qui salent plus ou moins l'addition . Dédoubler la Nationale sur tout le tronçon ou s'autoriser des passages sur voie unique mais avec des créneaux de dépassement ? Ce qui coûte cher c'est aussi la création de pont, de viaduc, et tout ouvrage nécessaire pour franchir des cours d'eau, voies ferrés et autres routes. Et puis il y a aussi les échangeurs et les sorties : combien en tout ? Tous les combien de kilomètres ? Si le contournement de Limoges semble faire l'unanimité pour désengorger cette partie de la nationale le passage sur l'agglomération de Poitiers est beaucoup plus problématique. Chaque maire, chaque riverain étant d'accord pour une modernisation de la nationale mais plutôt chez le voisin, un nouveau tronçon dans la commune d'à côté.

De son côté, Bruno Belin, nouveau Sénateur (et encore quelques jours Président du Conseil Départemental de la Vienne) a interpellé le gouvernement sur cette modernisation indispensable et urgente de la Route Nationale 147 entre Poitiers et Limoges.

C'est avant tout un problème de volonté politique

Interrogé par France Bleu Poitou, Bruno Belin témoigne : "Que compte faire le gouvernement sur cette Route Nationale, très vite, notamment avec le contrat de plan Etat-Région ? C'est avant tout un problème de volonté politique et puis on attend de voir la conclusion d'une étude sur la faisabilité d'une concession d' autoroute entre Poitiers et Limoges, cette étude devait être rendue début juillet 2019 et on attend toujours ... faut bien revenir sur ce qu'on propose avec nos collègues de Haute Vienne depuis le début c'est à dire le tracé tel qu'il existe mais évidemment avec une 2X2 voies pour assurer la fluidité et la sécurité."

Et en attendant, pour les usagers de ce tronçon c'est la galère !