Transports : la SNCF propose un nouveau petit livret pour chaque ligne de Transilien

Si vous avez besoin de prendre un Transilien (RER A, B, C, D, E, la ligne H, J, K, L, N, P, R, U, le T4, le T11 express), la SNCF sort, ce jeudi 3 septembre 2020, des petits livrets d'une vingtaine de pages, à télécharger sur Internet. Pas de livrets papier cette année pour éviter des manipulations et respecter les consignes Civid-19. Mais vous pourrez les imprimer car ils sont proposés en format PDF.

Il y a un livret par ligne. Pour les rendre plus sympa, la SNCF a fait une mise en page avec des dessins et des couleurs. Elle a aussi choisi un petit personnage que l'on suit tout au long des pages. Ce personnage s'appelle Nora et, avec elle, on découvre toutes les informations utiles pour des déplacements sur le réseau Transilien, des travaux aux événements culturels en passant par la sécurité ou les sites pour les parkings à vélo.

Il y a un livret par ligne. - Transilien SNCF

Comment se les procurer

Vous l'avez peut-être déjà reçu par mail car il y a eu un emailing envoyé à 1,5 millions d'abonnés.

Sinon vous pouvez aller sur Internet.

Vous le trouverez aussi sur les blogs des lignes Transilien et sur les fils Twitter de chaque ligne

Huit thématiques pour chaque ligne

Ces livrets donnent des informations sur les actualités de chaque ligne. Il présente les nouveautés, les innovations, les travaux et l'évolution de la desserte mais aussi les services proposés dans les gares et des informations touristiques et culturelles.

Un livret pour s'informer sur sa ligne - Transilien SNCF

En train, tous responsables : sécurité, conseils malins concernant les nouvelles habitudes de déplacement, micro-working

L’information voyageurs : Assistant SNCF, Vianavigo, chatbot Tilien, blogs et fils Twitter

Votre billettique se modernise : titres de transport, astuces pour le rechargement

L’éco-mobilité de demain : Ateliers Vélos Solidaires, calculateur Eco Francilien, chiffres clés

Les services en gare : parkings vélos, agences et guichets services Navigo, boutiques du quotidien, market&station

À la découverte de l’Île-de-France : application HAPI, #CPasLoinEnTrain

Les événements à venir : expositions, musées, festivals