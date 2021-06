Transports : le centre d'essai de mobilité autonome de Châteauroux intéresse le gouvernement

De nombreux pays travaillent depuis quelques années déjà à une alternative à la voiture classique. Les voitures mais aussi les navettes autonomes sont en phase de test. Le site de La Martinerie dans l'Indre qui accueille le centre national de tir sportif héberge aussi des navettes autonome de l'entreprise Kéolis à Châteauroux. Le député de la première circonscription de la Sarthe était présent ce mercredi au centre d'essai, dans le cadre de sa mission gouvernementale. A la demande du 1er ministre Jean Castex, Damien Pichereau est élabore une feuille de route, à l'échelle européenne, de la navette autonome : "Il y a beaucoup de sites d'expérimentation en France comme ici à la Martinerie, ce qui nous permet d'évoluer sur ces technologies. Mais nous avons une concurrence féroce au niveau international. Nous allons avoir besoin de l'Europe car nous n'y arriverons pas seuls. Je suis là pour comprendre comment fonctionne la navette autonome, comment elle se développe ou encore à quel rythme."

Damien Pichereau député de la 1ère circonscription de la Sarthe est assis dans la navette autonome basée à la Martinerie © Radio France - Sylvain ROGIE

Et en zone rurale, comme ici dans le Berry, est ce que la navette autonome (sans chauffeur) a un avenir ? "J'en suis convaincu ! Des expérimentations ont déjà eu lieu dans la Drôme et je crois savoir bientôt, dans la Brenne. Les personnes retirés en campagne ou qui n'ont pas de permis, sans oublier nos jeunes, pourront emprunter cette navette. Le seul petit frein pour le moment, c'est leur vitesse car elle ne vont pas assez vite et du coup elles ne sont pas encore prêtes pour cohabiter avec des véhicules classiques" précise Damien Pichereau député de la première circonscription de la Sarthe. Les startups Françaises sont sur le pont pour avancer encore plus vite dans le développement de ces navettes sans conducteur.