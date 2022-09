Transports : le prix du passe Navigo pourrait bientôt augmenter

Le passe Navigo à 75,20 euros par mois vit peut-être ces derniers mois. Son prix, qui n'a pas bougé depuis 2017, pourrait être revu à la hausse l'an prochain. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Valérie Pécresse lors d'une rencontre avec des journalistes rapportée par l'AFP, sans toutefois préciser le montant de cette possible augmentation.

La présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, va devoir trouver 750 millions d'euros pour faire face à l'augmentation des coûts d'exploitation des transports publics franciliens, due notamment à la crise énergétique. "La hausse absolument colossale des prix de l'énergie va déferler sur les transports du quotidien", a-t-elle prévenu. Pour y faire face, elle veut mettre à contribution l'Etat, les départements, la RATP, la SNCF et "le moins possible" les voyageurs.

Valérie Pécresse a fait ses calculs. Il va falloir combler un trou de 950 millions d'euros dans le budget d'IDFM. On a trouvé 200 millions d'euros en interne, il nous reste 750 millions à trouver", explique la présidente de la région Ile-de-France qui souhaite "un juste partage de l'effort".

Pas de Navigo à 100 euros

Pas question pour elle de répercuter ce coût uniquement sur les voyageurs. "Je refuse le Navigo à 100 euros", ce qui reviendrait à une augmentation de 25 euros par rapport au prix actuel. "Ce que je veux, c'est augmenter le Navigo le moins possible", tout en faisant remarquer que son prix n'a pas bougé depuis cinq ans et que les associations de voyageurs ne sont pas contre une hausse modérée.

"Oui c'est vrai mais à condition qu'on revienne à une offre de transports à 100%", répond Arnaud Bertrand, le président de l'association d'usagers Plus de Trains. "Les suppressions de bus et de trains (décidées par IDFM et subies par la pénurie de personnel) sont bien trop pénalisantes pour envisager une hausse sans plan précis sur ce dossier", poursuit-il. Valérie Pécresse assure qu'elle n'entend pas baisser encore plus l'offre mais n'envisage pas non plus un retour à la normale.

Mettre tout le monde à contribution

Pour payer la facture, la présidente d'Ile-de-France Mobilités envisage une contribution supplémentaire de 100 millions d'euros des collectivités locales (la Région et les départements). Elle compte aussi récupérer 200 millions d'euros de la RATP et la SNCF qui font des marges plus importantes que prévu en Ile-de-France. Valérie Pécresse demande aussi à l'Etat de baisser la TVA sur les transports de 10% à 5,5%, ce qui permettrait de récupérer 150 millions d'euros.

La dirigeante veut aussi augmenter le versement mobilité, une taxe sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés, en ciblant surtout celles implantées au cœur de l'agglomération parisienne. Cette mesure pourrait rapporter de 250 à 300 millions, selon elle.

Les élus d'opposition au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités refusent en tout cas de faire payer la hausse aux usagers. "D'un côté on met 7,5 milliards d'euros sur la table pour aider à payer les pleins d'essence et de l'autre côté on veut augmenter le prix du passe pour celles et ceux qui utilisent les transports en commun ??? C'est absurde pour le climat et injuste socialement!", s'insurge David Belliard, administrateur EELV d'IDFM et adjoint à la maire de Paris en charge des transports.