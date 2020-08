La circulation du RER C reprend progressivement indique la SNCF. Elle avait été interrompue dans l'Essonne entre Juvisy et Saint-Martin d'Etampes ce mardi matin.

Transports : le trafic du RER C reprend progressivement entre Juvisy et Saint-Martin d'Etampes

Coupure de la ligne C du RER

Le trafic du RER C reprend progressivement dans l'Essonne. La ligne était coupée entre Juvisy et Saint-Martin d'Etampes ce mardi en milieu de matinée.

La circulation est encore perturbée entre Juvisy et Saint-Martin d'Etampes et entre Juvisy et Dourdan la Forêt.

Une personne aurait été percutée sur les voies du RER.