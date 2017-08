Transports : le RER A et le RER C circulent à nouveau

Les travaux du RER A et du RER C à Paris sont terminés. Le trafic a repris ce lundi pour le RER A et dimanche pour le RER C. Ces deux lignes ont été fermées plusieurs semaines cet été.

C'est la rentrée pour le RER A et le RER C à Paris. Les deux lignes avaient été fermées pour des travaux. Le trafic a repris comme prévu ce lundi matin pour le RER A. Le RER C avait rouvert dimanche.

Le RER A reprend du service

La ligne A du RER a été complètement fermée durant un mois. La circulation avait été interrompue pour travaux le 29 juillet 2017. Le chantier a mobilisé près de 400 personnes. La RATP a renouvelé 3,7 kilomètres de voies et réinstallé 45.000 m3 de ballast. Les trains circulent à nouveau ce lundi matin sur la section entre La Défense et Nation. Le RER A accueille 1,2 million de voyageurs par jour, c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Il faudra sept ans en tout pour réaliser les gigantesques travaux de rénovation prévus pour cette ligne. En 2021, 24 kilomètres de voies et 27 aiguillages auront été remplacés entre Nanterre-Préfecture et Vincennes.

Le RER C roule à nouveau

La ligne C du RER était aussi en travaux cet été. Le trafic a repris dimanche 27 août. La ligne avait été coupée pour travaux le 15 juillet 2017 entre Austerlitz et Avenue Henri Martin et Austerlitz et Javel. Un kilomètre de voie a été rénové, le tunnel central a été renforcé.