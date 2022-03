Transports : le trafic des RER B et D coupé dans Paris à cause d'un incident Gare du Nord

Journée de galère pour des millions de voyageurs en Ile-de-France. Un incident Gare du Nord entraîne depuis mardi matin des interruptions de trafic sur les lignes B et D du RER. . Sur le RER B, aucun train ne circule entre Châtelet et Gare du Nord, et sur le RER D, le trafic est coupé entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Depuis 8h15 ce mardi matin, un "incident affectant la voie à Paris Nord" perturbe la circulation des RER B et D et "nécessite des travaux de réparation", indique la SNCF. Il s'agit"d'un rail cassé (important)", précise le compte Twitter du RER B.

La reprise du trafic, d'abord prévu à 11h00, a été repoussée à 16h00. Les voyageurs sont invités à prendre le métro pour circuler dans Paris (ligne 4 et 14) ou la ligne A du RER.

Ces perturbations ont entraîné la colère des voyageurs sur les réseaux sociaux. L'association Plus de Trains regrette de son côté l'attitude de la SNCF qui "retarde à de multiples reprise l'heure de réouverture". "La situation de ces lignes crée trop de souffrances à leurs usagers. Une honte".