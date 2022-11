Transports : le trafic du RER C en partie interrompu ce mercredi

Journée compliquée pour les usagers du RER C. Le trafic a été très perturbé toute la journée en raison d'une rupture de caténaire au niveau de la gare de Pereire-Levallois à Paris, indique une porte-parole de la SNCF à France Bleu Paris. Aucun train ne circule depuis ce mercredi matin 7h00 entre Pontoise et Champ de Mars et le trafic est fortement ralenti entre Massy Palaiseau et Champs de Mars.

ⓘ Publicité

Les équipes de la SNCF sont intervenues toute la journée pour réparer la caténaire endommagée. Le trafic devrait reprendre vers 19h00 indique le fil Twitter du RER C. La gare de Pereire-Levallois ne sera en revanche pas desservie jusqu'à la fin de service mercredi soir.