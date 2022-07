Transports : le trafic interrompu sur les RER B et D, des voyageurs bloqués dans des trains

La circulation des trains a dû être coupée ce lundi matin sur les RER B et D en raison de personnes sur les voies dans le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. De nombreux voyageurs sont bloqués dans des trains à l'arrêt depuis plusieurs heures.

Le trafic est interrompu sur les RER B et D en raison de personnes sur les voies dans le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord

Le trafic est fortement perturbé ce lundi matin sur les RER B et D. La circulation des trains est interrompue en raison de personnes sur les voies à Gare du Nord, indique la SNCF sur Twitter. Sur le RER B, le trafic est coupé dans les deux sens entre Aulnay-sous-Bois et Châtelet Les Halles. Sur le RER D, aucun train ne circule entre Orry-la-Ville-Coye et Paris Gare de Lyon.

Les perturbations touchent aussi les lignes H et K du Transilien. Le trafic est fortement ralenti sur ces deux lignes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les RER B et D, le trafic est interrompu depuis 9h00 environ en raison de l'intrusion de personnes sur les voies dans le secteur de Gare du Nord, indique une porte-parole de la SNCF à France Bleu Paris. Suite à cette coupure, d'autres personnes sont descendues sur les voies pour sortir des trains à l'arrêt.

La SNCF indique que des opérations sont en cours pour mettre les trains à quai et évacuer les personnes qui sont coincées dans les rames entre deux stations. Elle demande aux voyageurs de rester à bord des trains. Sur Twitter, certains se plaignent du fait qu'il n'y a pas de climatisation. "Ma mère est toujours bloquée dans un RER sous le tunnel et aucune annonce n’est faite. Il y a un bébé de 2 mois à bord. Pas d’eau, la chaleur rentre car les portes sont ouvertes", relate une internaute sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le trafic avait déjà été interrompu pendant plusieurs heures vendredi soir sur les RER B et D en raison de personnes sur les voies dans le tunnel. L'association de voyageurs Plus de Trains dénoncent l'inefficacité du système anti-intrusion annoncé par la RATP et la SNCF. L'association réclame par ailleurs de dissocier le trafic des deux lignes entre Gare du Nord et Châtelet pour éviter de bloquer le trafic pendant des heures en cas de perturbations.