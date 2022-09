Transports : le trafic perturbé ce mercredi sur les RER B et D

Les retards et suppressions de trains vont se poursuivre toute la journée de mercredi sur les RER B et D en raison d'une panne de signalisation survenue mardi matin. Les travaux de réparation auront lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Retour à la normale prévu jeudi matin.

Nouvelle journée de galère pour les usagers des RER B et D. Le trafic est perturbé depuis mardi matin sur ces deux lignes en raison d'une panne de signalisation. Les retards et suppressions de trains vont se poursuivre toute la journée de mercredi, et notamment "durant la pointe du soir", prévient la SNCF. "Tous les trains des lignes B et D ne peuvent circuler sur sur une seule voie en gare du Nord dans le sens Nord vers le Sud".

A l'origine de ces perturbations, une panne de signalisation survenue mardi matin. Mardi soir, les équipes techniques étaient toujours "en cours d'investigation" pour identifier le problème. C'est désormais chose faite ce mercredi et la SNCF précise qu'une "intervention nécessitant 4h00 d'interruption des circulation à Paris Gare du Nord aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi". Le service devrait être de retour à la normale jeudi matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les associations de voyageurs déplorent la lenteur des réparations. "RATP et SNCF annoncent que l’origine de la panne n’a toujours pas été trouvée et qu’il faut s’attendre à des perturbations encore demain sur #RERB #RERD. Voilà le niveau de service sur 2 lignes qui transportent ensemble 1.5 million d’usagers chaque jour", s'indigne l'association Plus de Trains sur Twitter.