Transports : le trafic reprend progressivement entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers

Matinée très compliquée pour les usagers du RER C et des lignes N et U du Transilien. Le trafic a été totalement interrompu ce vendredi matin entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers en raison d'un défaut d'alimentation électrique dans le secteur de Porchefontaine (Yvelines), a indiqué un porte-parole de la SNCF à France Bleu Paris. La circulation des trains a progressivement repris en début d'après-midi mais le trafic restait ralenti.

ⓘ Publicité

Cette interruption de trafic a été provoquée par panne externe à la SNCF, sur les installations du gestionnaire de réseau, précise la compagnie ferroviaire. "L'incident en cours depuis ce matin sur une de nos lignes et impactant la circulation des trains entre Paris Montparnasse et Versailles Chantier est terminé", indique RTE sur son compte Twitter*. "Nos équipes ont pu rétablir l'alimentation de la sous-station SNCF concernée."*

En conséquence de cette panne, le trafic a été totalement interrompu sur la ligne U du Transilien et coupé entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers sur la ligne N. Sur le RER C, le trafic était interrompu entre Champ-de Mars et Saint-Quentin-en Yvelines/Versailles-Château ainsi qu'entre Versailles-Chantiers et Massy-Palaiseau. Il a repris progressivement vers 14h30 mais reste ralenti.

Le trafic des TER à destination de Chartres et du Mans a également été perturbé.