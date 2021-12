Transports : les Franciliens ont choisi le visage du métro de la future ligne 18

Un métro largement ouvert sur l'extérieur, entouré d'un bandeau lumineux. Le design des futures rames de la ligne 18 du Grand Paris Express a été dévoilé ce vendredi par Ile-de-France Mobilités (IDFM). Il a été choisi par les Franciliens, appelés à se prononcer entre trois propositions lors d'une consultation en ligne.

Ce nouveau design "intègrera une signature lumineuse au métro permettant d'annoncer son arrivée aux voyageurs sur les quais et un pare-brise large offrant une possible vue panoramique", indique IDFM dans un communiqué. Les rames, fabriquées par Alstom, sortiront d’usine dès 2024 pour une mise en service prévu à l’horizon 2026 sur le premier tronçon de la ligne entre Massy-Palaiseau et CEA Saint Aubin (4 premières stations : Massy Palaiseau, Palaiseau, Orsay-Gif et CEA Saint Aubin).

Ces rames longues de 47 mètres pourront transporter jusqu’à 350 passagers et seront 100% accessibles. Elles pourront circuler jusqu’à 100 km/h en mode automatique sans conducteur. Equipées de la climatisation, d’une connexion Internet, de la vidéoprotection, de prises USB, d’écrans d’information, "elles apporteront aux utilisateurs de cette ligne du métro francilien le haut niveau de confort et de sécurité qui est désormais la norme sur l’ensemble des commandes de nouveaux matériels, métros mais aussi trains, RER, bus ou tramways".