Transports : "Les horaires d'été arrivent trop tôt et finissent trop tard", pour l'association Plus de trains

En arrivant à la gare de Cergy-Préfecture (Val-d'Oise), Édouard fait de gros yeux en regardant le panneau d'affichage. "J'ai vu 26 minutes et ça m'a un peu perturbé, je ne comprenais pas. Je suis allé voir le contrôleur et il m'a expliqué que c'était totalement normal. Donc, je n'ai pas trop le choix, je vais attendre le RER." Comme lui, beaucoup de voyageurs s'accommodent des horaires d'été dans les transports en commun francilien, même si certains comme Samy avaient oublié. Écouteurs dans les oreilles, il patiente en musique."D'habitude, il y en a un toutes les dix minutes et là, j'ai l'impression que c'est toutes les 30 minutes. Je trouve ça bizarre."

Pourtant rien d'inhabituel. Chaque année Ile-de-France Mobilité réduit son offre pendant la période estivale car "de manière générale, à partir du 14 Juillet, la fréquentation baisse en moyenne de 20% à 40% selon les semaines et les lignes par rapport au plein trafic". Ainsi, du 9 juillet au 26 août, la durée d'attente est plus ou moins rallongée sur la plupart des lignes de métros, de bus, de RER et de Transilien. Par exemple, sur la ligne 9, la RATP propose 85% de l'offre plein trafic en juillet, 75% en août. Sur la ligne 1, 86% de l'offre hors vacances est proposée en juillet, 78% au mois d'août.

"Sept semaines, c'est trop long"

Arnaud Bertrand, président de l'association d'usagers Plus de trains comprend que l'offre soit réduite. "Il y a un besoin de faire des économies quand il y a moins de monde dans les transports en commun, ça s'entend. On respecte tout à fait que les personnels puissent partir en vacances en famille au moment où les enfants sont en vacances. Ça, c'est tout à fait logique." Néanmoins il estime que "ces horaires d'été arrivent trop tôt et finissent trop tard". Car ajoute-t-il, "il y a encore beaucoup de gens qui continuent de travailler. Il faut aussi s'adapter à leur besoin". Arnaud Bertrand plaide pour une réduction de l'offre entre le 20 juillet et le 20 août. "Ile-de-France Mobilité prévoit une réduction estivale de sept semaines, cela varie selon les lignes, et c'est trop long." Pour l'association Plus de trains, la réduction de l'offre sur le réseau est "trop forte" par rapport à la baisse de fréquentation. "De notre point de vue, ça fait des temps d'attente trop longs et des charges trop importantes sur les grosses lignes comme le RER A ou le RER B", poursuit son président.

"On le remonte depuis plusieurs années, avec plusieurs associations d'usagers, mais ça va dans le mauvais sens. Île-de-France Mobilité a plutôt tendance à élargir la période de vacances au détriment de l'usager", regrette-t-il. Arnaud Bertrand cite des exemples : "En grande couronne, ça peut être heure d'attente ou un train toutes les demi-heures à Cergy. Ou encore sur la branche Mitry du RER B, on est passé de 15 à 21 minutes. On peut se dire que sur certaines lignes ce n'est pas énorme, mais les trains sont archi bondés."

"La grande banlieue est plus durement touchée"

Édouard a été surpris de la disparité entre la petite et la grande couronne. "J'habite à Paris et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des métros très régulièrement. On râle au bout de dix minutes, mais bon ... Ça passe. Je viens exceptionnellement à Cergy et je ne m'attendais pas à une fracture aussi importante concernant les transports." Selon l'association Plus de trains, le temps d'attente allongé de deux, trois ou cinq minutes à Paris et sa proche banlieue. Arnaud Bertrand dresse aussi ce constat : "La grande banlieue, et ce n'est pas nouveau, est plus durement touchée. Quand vous allez plus loin et qu'il y a moins de trains, les conséquences sont plus importantes puisque souvent il n'y pas d'alternatives, il faut attendre ou alors prendre sa voiture".

Des travaux perturbent le trafic

Sandrine a elle opté pour le "100% télétravail" puisque son entreprise le lui permet. "Ca va m'éviter de supporter les horaires d'été et de prendre des bus de substitution pour emprunter la ligne de RER au-delà de Conflans-Fin d'Oise parce qu'il y aura des travaux cet été". Ile-de-France Mobilité profite également de la baisse de la fréquentation l'été pour moderniser et entretenir les infrastructures. Près de 4,2 milliards d'euros sont investis cette année pour également construire de nouvelles stations et gares. "Une ligne sur trois est fortement soumise à des travaux. Cela conduit à des interruptions, soit tous les soirs, soit carrément toute la journée ou pendant toute une période. C'est trop", estime le président de l'association Plus de trains qui concède que ces travaux sont nécessaires. Selon Arnaud Bertrand, estime que ces chantiers s'ajoutent "à des offres trop réduites sur les lignes".

Dans ce contexte, Mamadou considère qu'il faut baisser le prix de l'abonnement Navigo en juillet et août. Ce Francilien prend les transports en commun tous les jours pour aller travailler. "On est pénalisé et je trouve que 85 euros, c'est cher pour le service proposé. Ce n'est pas la bonne méthode de maintenir le même tarif alors que l'offre de train est réduite." Arnaud Bertrand abonde : "Le prix du pass Navigo a beaucoup augmenté. On pourrait comprendre si l'offre de transport était bonne mais si c'est pour avoir une offre rabottée le soir, le week-end, pendant les vacances ... Ce n'est pas le deal".

La manque de personnel, "un vrai problème"

Le président de l'association d'usagers Plus de train a conscience que la SNCF et la RATP rencontrent des difficultés de recrutement. "Il ne faut pas 100% de conducteurs, il en faut 105%. Il faut 5 % de plus pour pouvoir gérer les vacances de chacun, les arrêts-maladies, les absences diverses. Et c'est toujours trop tendu. Il font face à une pénurie de personnel et c'est un vrai problème" Les entreprises travaillent pour remédier à ce problème. Kévin, rencontré par hasard sur le quai de la station Charles de Gaulle Etoile, est bien placé pour le savoir. "Je suis conducteur à la SNCF en congé sabbatique parce que je tente une reconversion professionnelle. Mon entreprise m'appelle régulièrement pour que je reprenne du service, mais ce n'est plus intéressant de travailler à la SNCF", explique-t-il. La RATP espère recruter 6.300 agents cette année.