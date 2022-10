Transports : les nouveaux trains "Francilien" arrivent sur la ligne P entre Paris et Provins

De nouveaux trains entrent en service ce lundi sur l'axe Paris-Provins, dont l'électrification vient de se terminer. Des rames plus confortables et plus capacitaires.

Du nouveau pour les voyageurs de la ligne P. Ce lundi 22 nouvelles rames "Francilien" entrent en service sur l'axe Paris-Provins. Le premier train à faire le trajet a été inauguré en fin d'après-midi ce lundi par Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités, Jean-François Parigi Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne et Sylvie Charles Directrice de Transilien SNCF.

En tout 22 nouvelles rames circulent sur la branche Paris-Provins qui transporte 15.000 voyageurs chaque jour. Le Francilien, construit par Alstom à Crespin dans le Nord, équipent déjà plusieurs lignes de Transilien (ligne H, J, K et L). L'arrivée de ces nouveaux trains a été permise par l'électrification de la ligne Paris-Provins qui s'est terminée à la fin de l'été. La ligne P était la dernière d'Ile-de-France a fonctionner en "bi-mode", en partie à l'énergie électrique, en partie au diesel (elle le reste encore sur l'axe Meaux-La Ferté Milon).

Ces nouveaux trains 100% électriques "réduisent ainsi l’empreinte carbone de cet axe, plus écologique, plus performant, plus fiable et plus confortable", indique SNCF Transilien. Ces trains permettent également de transporter plus de voyageurs puisqu'ils disposent de 29% de sièges en plus. Il s'agit par ailleurs de rames "boa" sans compartiments qui permettent de se déplacer d'un bout à l'autre du train sans descendre.