Transports : les plateformes de remboursement du Passe Navigo ouvrent ce mardi

Un Pass Navigo en partie remboursé. Île-de-France Mobilités ouvre ce mardi une plateforme pour les usagers du RER ayant subi des gros retards entre septembre et décembre 2022. Un demi mois va être remboursé aux personnes ayant eu un Passe Navigo pendant au moins trois mois durant cette période.

En résumé, sont concernés, les détenteurs de Navigo Annuel, y compris Sénior, de Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur smartphone, de Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75, et de forfaits imagine R Etudiant et imagine R Scolaire.

Un demi-mois minimum remboursé

Le montant est remboursé en fonction du forfait. Un demi-mois de remboursement pour les possesseurs d'un Passe qui ont subi des retards entre trois et cinq mois durant la période concernée, et un mois pour ceux dont l'abonnement courrait "pour un axe avec 6 à 9 mois de ponctualité inférieure à 80%". Le calcul du dédommagement sera effectué sur la base du forfait détenu lors du dernier mois affichant une ponctualité inférieure à 80%.

Cinq axes sont concernés. Sur le RER B : Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye, Aulnay-sous-Bois/Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV, Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Parc de Sceaux, Robinson/Bourg-la-Reine. Sur le RER D : Goussainville/Creil. Autres conditions à remplir, "avoir habité, travaillé ou étudié dans une commune rattachée à un axe de RER ou de train ayant connu au moins trois mois de ponctualité inférieure à 80% en 2022".

Un dédommagement pour la qualité de service

Un autre dédommagement est possible, et cumulable, pour la qualité de service des transports en Île-de-France. Celui-ci concerne non seulement les RER et les trains, mais aussi les métros. Pour effectuer la, ou les demandes de remboursement, il suffit de se rendre sur l' espace dédommagement d'Île-de-France Mobilités .