Les travaux d'été démarrent ce week-end dans les transports en commun

Les vacances d'été n'ont pas encore commencé mais les chantiers eux démarrent déjà sur le réseau de transports francilien. Les premiers travaux débutent dès ce samedi. En conséquence, des interruptions de trafic sont à prévoir sur plusieurs lignes de métro, RER et Transilien. Tour d'horizon des perturbations à venir en ce début d'été.

Interruptions de trafic dans le métro

Ligne 6 : fermeture entre Montparnasse et Trocadéro pendant 2 mois

Le chantier de rénovation du viaduc de la ligne 6 se termine cet été. Il va durer deux mois. A partir de ce samedi et jusqu'au 28 août, la ligne sera complètement fermée entre Trocadéro et Montparnasse. Et le trafic sera également interrompu entre Etoile et Trocadéro du 20 au 25 juillet.

Ligne 11 : la station Mairie-des-Lilas fermée

Les travaux de prolongement de la ligne 11 (jusqu'à Rosny-sous-Bois) nécessitent la fermeture de la dernière station, Mairie -des-Lilas. A partir de ce samedi et jusqu'au 29 août, le terminus sera donc à Porte-des-Lilas.

Des perturbations sur les RER A et B

RER A : interruption de trafic après 21h00 et les week-end à l'Ouest

C'est l'un des plus gros chantiers de la RATP cet été. Le renouvellement des voies du RER A, qui se termine cette année, contraint à arrêter les trains tous les week-ends de l'été à partir de ce samedi (jusqu'au 29 août) et le soir à partir de 21h00 entre Auber et Nanterre-Université, Cergy et Poissy. Des bus de substitution sont prévus.

Par ailleurs, le trafic sera complètement coupé du 9 au 13 août et du 16 au 20 août entre Auber et la Défense ainsi que sur la branche de Poissy.

RER B : pas de trains pour l'aéroport de Roissy ce week-end

IL ne sera pas possible de rejoindre l'aéroport Charles-de-Gaulle avec le RER B ce week-end. Le trafic est interrompu pendant deux jours entre Aulnay-sous-Bois et CDG2. L'aéroport ne sera pas non plus desservi le week-end suivant, les 3 et 4 juillet. Des bus de remplacement sont mis en place.

Au sud, la gare de Fontaine Michalon sera fermée à partir de lundi 28 juin et jusqu'au 23 juillet. Et à partir du jeudi 1er juillet, c'est la gare de Luxembourg à Paris qui sera fermée.

RER C : début des travaux le 1er juillet

De nombreux travaux sont prévus cet été sur le RER C. A partir de jeudi 1er juillet, il n'y aura pas de trains le soir à partir de 22h30 entre avenue Henri-Martin et Montigny-Beauchamp. Puis à partir du 15 juillet (et jusqu'au 21 août), le trafic sera totalement interrompu entre Musée d'Orsay et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Château Rive-Gauche et entre Musée d’Orsay et Massy Palaiseau/Pont de Rungis