Transports maritimes de la Corse : la requête de la Méridionale rejetée

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté le recours de la Méridionale. La compagnie maritime contestait sa mise à l'écart sur la desserte future des ports d'Ajaccio et Propriano.

Corse, France

C'est "NON" !

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté le recours introduit par les dirigeants de la Méridionale. La compagnie maritime contestait le rejet par la collectivité de Corse de ses offres portant sur les lignes Marseille-Ajaccio et Marseille-Propriano pour l’attribution des nouvelles conventions de délégation de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et le continent pour la période 2019-2020.