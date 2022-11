Transports : moins de bus à partir de ce lundi dans l'agglomération de Tours

Si vous empruntez les bus du réseau Fil Bleu , à Tours et dans les communes alentours, vous allez peut-être devoir patienter un peu plus que d'habitude : à cause d'un manque de conducteurs, la fréquence de passage est réduite sur certaines lignes, à partir de ce lundi 28 novembre. Voici lesquelles :

- LIGNE 2 : en moyenne, un bus toutes les 8 minutes, au lieu de 7.30mn.

- LIGNES 3 / 4 / 5 : un bus toutes les 12 minutes (au lieu d'un toutes les 10mn).

- LIGNE 10 : un bus toutes les 20 minutes (au lieu d'un toutes les 15mn).

- LIGNE 16 : un bus toutes les 30 minutes (au lieu d'un toutes les 20mn).

- LIGNE 30 : un bus toutes les 30 minutes (une vingtaine de minutes d'attente auparavant).

- LIGNE C1 : un bus toutes les 45 minutes (au lieu d'un toutes les 15mn).

Ces modifications s'appliquent du lundi au vendredi, hors vacances scolaires.

Le retour à la normale devrait s'effectuer le 9 janvier 2023, selon un communiqué de la direction. "Pour cela, Keolis Tours poursuit activement ses sessions de recrutement de conducteurs."

Le salaire n'est pas assez attractif - Grégory Bourgueil, élu CGT Kéolis Tours

Ce manque de personnel est lié "à plusieurs facteurs," explique Grégory Bourgeuil, élu CGT chez Kéolis Tours. "On a récupéré des services, ce qui n'était pas prévu, donc il faut plus de conducteurs" et l'effectif était "tendu" selon lui. Il cite également "l'absentéisme, un peu plus élevé qu'auparavant" à cause du "Covid et des conditions de travail qui se dégradent."

"On travaille tôt le matin, tard le soir, les jours fériés, le dimanche... On est au contact direct de la population et parfois, c'est compliqué. On est tout seul au poste de conduite et se faire insulter, c'est assez fréquent, quand même" détaille-t-il. "Au regard de toutes les contraintes, on peut estimer que le salaire n'est pas assez attractif". Même si, ajoute-t-il, des augmentations ont été accordées cette année.

Malgré cela, Grégory Bourgueil croit au retour des temps de passage habituels le 9 janvier. "Il y a des nouveaux embauchés qui sont arrivés", annonce-t-il.