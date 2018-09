Normandie, France

Ce mercredi matin, Hervé Morin prenait le petit-déjeuner avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports. le président de la région Normandie en sort avec la confirmation que la ligne de trains rapides entre Paris et la Normandie se fera bien mais dans des délais extrêmement longs.

Ligne de trains prévue en 2050 ...

Interrogé par France Bleu Normandie, Hervé Morin explique : " très franchement, vous et moi serons morts avant que la totalité de la ligne Paris Normandie soit faite parce que le phasage est extrêmement long. Pour le moment, seul le segment autour de Mantes est assuré et probablement une partie à l'arrivée vers Rouen."

Hervé Morin regrette le retard pris dans la ligne de trains rapides entre Paris et la Normandie Copier

Le président de la région Normandie déplore que le financement de ce projet soit à la baisse et ne permette donc pas d'assurer tous les segments à court terme. "Le Y de l'Eure permettant la connexion entre Caen et Rouen ou la partie entre Rouen et Le Havre ne sortiront pas de terre avant 2040-2050" ajoute Hervé Morin.

Le patron de la région se veut plus optimiste en revanche sur la construction du futur contournement est de Rouen. Ce tronçon de 40 kilomètres devant permettre d'alléger la circulation en centre-ville de Rouen. "J'ai obtenu des assurances de l'Etat et l'échéance est fixée à 2020".