Métro : nouveaux retards pour le prolongement des lignes 4 et 12

La mise en service du prolongement des lignes 12 vers Aubervilliers et 4 vers Bagneux est encore une fois retardée annonce mercredi la RATP. En cause, les conséquences de la crise sanitaire sur les chantiers.

On s'en doutait depuis le déconfinement, c'est désormais confirmé. Les chantiers de prolongement des lignes 12 et 4 du métro ont pris du retard. Les mises en service sont décalées de quelques mois. "Suite à la crise sanitaire inédite liée au Covid 19 et aux conséquences sur nos activités de chantier et celles de nos sous-traitants, la RATP a travaillé à un nouveau calendrier", indique la Régie des transports dans un communiqué.

Tout a été fait pour "limiter au maximum les impacts de la crise", assure la RATP. A la fois pendant le confinement pour maintenir une activité minimale et ensuite pour s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires sur les chantiers. Mais de nouveaux retards ne sont pas à exclure. "La RATP rappelle que ces nouveaux calendriers des chantiers restent sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et économique qui peuvent nécessiter une adaptation permanente".

Ligne 12 : la mairie d'Aubervilliers pas desservie avant le printemps 2022

Conséquence, le prolongement de la ligne 12 jusqu'à Mairie d'Aubervilliers est encore repoussé. La mise en service des deux nouvelles stations, prévue fin 2021, n'aura finalement pas lieu avant le printemps 2022. Les retards ne cessent de s'accumuler sur ce chantier, qui devait à l'origine se terminer fin 2019 et qui a connu de nombreuses difficultés techniques.

Cette fois, c'est la conséquence de la crise sanitaire, assure la RATP. "Le chantier à progressivement repris début mai pour continuer l’aménagement de la station Aimé Césaire et la pose de la voie entre les stations Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers. Sur la station Mairie d’Aubervilliers, plus étendue, les travaux de génie civil touchent à leur fin. La pose des voies et les travaux d’aménagement continuent en parallèle", précise l'entreprise.

Ligne 4 à Bagneux, pas avant fin 2021

Le prolongement de la ligne 4 au sud, vers Bagneux, est quant à lui retardé de six mois. Mise en service prévue des nouvelles stations fin 2021, alors même que le chantier avait déjà été retardé avant la crise sanitaire.

Les grèves de janvier avaient entraîné le décalage de deux mois d'une opération prévue pour raccorder le nouveau tunnel au tunnel existant. "La pandémie a annulé toutes les mesures de rattrapage de planning envisagées lors de ce décalage", explique la RATP.

Ouverture en deux étapes sur la ligne 14

La bonne nouvelle, c'est la mise en service en décembre prochain du prolongement de la ligne 14 au Nord. Mais l'ouverture se fera en deux fois. Trois stations (Pont Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen) ouvriront le 14 décembre. Il faudra patienter jusqu'en janvier 2021 pour s'arrêter Porte de Clichy. "L'aménagement et la mise en place des équipements des stations est en cours de finalisation, indique la RATP. En parallèle de travaux de finition, nous réalisons des essais de tous les équipements station par station."

Au sud entre Olympiades et Aéroport d’Orly, la mise en service du prolongement de la ligne est planifiée en 2024 "avec l’ambition maintenue d’être opérationnel pour les Jeux Olympiques 2024", écrit la RATP.