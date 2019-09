Transports : pas de RER C ce lundi matin sur presque toute la ligne

Le RER C est à l'arrêt ce lundi matin sur une bonne partie de la ligne à cause d'un problème de caténaire. La SNCF annonce une reprise à 10h00.

RER C

Paris, France

Grosse galère pour ceux qui pensaient prendre le RER C ce lundi matin. La circulation est interrompue entre Versailles Chantiers et St Quentin en Yvelines, et de Paris vers le Sud (sauf vers Massy Palaiseau). La SNCF annonce une reprise pour 10h00. Elle précise que la ligne est victime d'une "une anomalie de caténaire à Ivry-sur-Seine".