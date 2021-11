63.000 jeunes et seniors ont souscrit au pass gratuité de la Métropole de Montpellier

63.000 jeunes et seniors de la Métropole de Montpellier ont pris un pass gratuité, deux mois après l'extension de ce dispositif. Depuis le 1er septembre, le pass gratuité permet aux personnes de moins de 18 ans et de plus de 65 ans de prendre les transports en commun sans payer.