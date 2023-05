Transports : plusieurs lignes coupées pour cause de travaux pendant le pont de l'Ascension

Plusieurs gros chantiers vont être menés pendant le Pont de l'Ascension dans les transports franciliens. La RATP et la SNCF profitent de ces quelques jours pour mener à bien des travaux importants. Ces chantiers entraîneront des interruptions de service pour les voyageurs avec des lignes en partie coupées.

La ligne 1 du métro sera interrompue entre Nation et Châtelet à partir de ce mercredi 17 mai jusqu'à dimanche 21 mai inclus. La RATP procède au changement d'un aiguillage pendant ces cinq jours. Le reste de la ligne fonctionnera normalement (entre Châtelet et la Défense et entre Nation et Château de Vincennes).

Les RER B et C partiellement coupés

Deux gros chantiers seront également menés durant ce week-end de l'Ascension sur le RER B. La ligne sera coupée entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois jeudi, samedi et dimanche. Un dispositif de bus de remplacement sera mis en place au départ de la gare de Stade de France Saint-Denis (RER D). La SNCF va procéder à des changements de caténaire et entamer les travaux de remplacement d'un pont centenaire près de la gare du Nord.

Sur le RER C, la circulation des trains sera interrompue entre Juvisy et Etampes et Juvisy et Massy Palaiseau jeudi, samedi et dimanche afin de permettre la réalisation de travaux de modernisation et de maintenance.

Des fermetures sur les lignes de Transilien

Plusieurs lignes de Transilien sont également concernées par ces travaux. La ligne K sera coupée de Gare du Nord à Mitry-Claye de jeudi à dimanche inclus**.** Des bus de substitution sont mis en place.

La ligne J sera terminus Les Mureaux jeudi et vendredi et fermée entre Saint-Lazare et Mantes-La-Jolie (via Poissy) samedi et dimanche. Sur la ligne L, le trafic est interrompu entre Bécon les Bruyères et Maisons-Laffite mercredi et vendredi.

La ligne N sera coupée entre Epônes-Mézières et Mantes-la-Jolie de jeudi à dimanche inclus dans le cadre des travaux du prolongement du RER E.