Transports : plusieurs lignes de RER, tramway et Transilien perturbés en raison des intempéries

Les vents violents qui soufflent sur l'Ile-de-France ce mercredi perturbent les transports en commun. Plusieurs arbres sont tombées sur les voies, interrompant le trafic sur différentes lignes. Météo France prévoit des rafales de vent entre 60 et 80 km/h.

La quasi-totalité des lignes de RER touchées

Le RER D est la ligne la plus touchées avec deux perturbations distinctes. Le trafic est interrompu entre Corbeil Essonnes et Malesherbes dans les 2 sens jusqu'à 16h. Deux arbres sont tombés sur les voies vers 13h00, indique la SNCF sur son site internet.

Plus au nord, un autre arbre est tombé sur la caténaire vers 13h00, coupant l'électricité. Les gares de Pierrefitte Stains, Garges Sarcelles et Villiers le Bel ne sont pas desservies dans les deux sens et le trafic est fortement ralenti entre Orry la Ville vers Paris Gare de Lyon.

Sur le RER C, le trafic est interrompu entre Brétigny et Saint-Martin d'Etampes dans les deux sens jusqu'à 15h30, en raison d'un arbre tombé sur la voie entre Lardy et Chamarande.

Sur le RER A, le trafic est interrompu entre Le Vésinet Centre et Rueil-Malmaison dans les 2 sens jusqu'à 15h et très perturbé sur le reste de la ligne. En cause, un défaut d'alimentation électrique dans le secteur de Chatou-Croissy mais la SNCF ne précise si cette panne est liée au intempéries.

Sur le RER E, le trafic est interrompu entre Haussmann Saint-Lazare et Magenta jusqu'à 16h00, en raison d'une panne sur les installations du gestionnaire de réseau. La caténaire est endommagé entre Rosa Parks et Magenta, précise la SNCF mais ce n'est pas lié aux intempéries

Des perturbations sur les trains de banlieue

Sur la ligne L du Transilien, Le trafic est interrompu entre Versailles-Rive Droite et St-Cloud et entre Garches Marnes-la-Coquette et Saint-Nom-la-Bretèche jusqu'à 14h et fortement ralenti entre Paris Saint-Lazare et St-Cloud dans les 2 sens. Un objet est tombé sur la voie dans le secteur de Versailles Rive-Droite indique la SNCF sur Twitter.

Sur la ligne J, le trafic est interrompu entre Epône-Mézières et Les Mureaux jusqu'à 16h00 en raison d'un obstacle sur la voie à Epône.

Sur la ligne P, le trafic est interrompu entre Gare de l'Est et Meaux / Château Thierry jusqu'à 17h00 et entre Longueville et Provins, en raisons d'arbres tombés sur les fils d'alimentation électrique dans les secteurs de Vaires et Longueville. Sur le reste de la ligne, le trafic est perturbé en raison de la caténaire endommagée sur le RER E entre Rosa Parks et Magenta.

Deux lignes de tramways interrompues

Sur le tramway T2, le trafic est également interrompu entre la Défense et Suresnes en raison de branches tombées sur la caténaire, indique la RATP qui prévoit une reprise à 15h00. A noter que le trafic est également interrompu entre Suresnes et Issy Val de Seine, cette fois à cause d'un vol de câbles .

Sur le tramway T1, le trafic est interrompu entre Gare de Noisy-le-Sec et Bobigny – Pablo Picasso en raison d'intempéries.