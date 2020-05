Transports : pour connaître le niveau d'affluence en temps réel un outil RATP sera disponible le 1er juin

Le "crowdsourcing affluence voyageurs" est un nouveau service sur l'appli RATP. Cette fonctionnalité collaborative, qui sera disponible le 1er juin 2020, indique, en temps réel, s'il y a ou non du monde dans le métro, le RER et le tramway. Ce sont les voyageurs qui donnent les informations.

Avec la crise sanitaire et l'obligation de respecter les règles de distanciation dans les transports, il est particulièrement intéressant d'avoir des informations sur le niveau d'affluence en temps réel dans sa rame de métro, son RER ou son tram. Pour avoir et partager ces infos, la RATP met en place un nouveau service via son application.

Un service collaboratif pour savoir s'il y a du monde ou non dans les transports

Depuis le 13 mai 2020, la RATP rode un nouveau service sur son application : le "crowdsourcing affluence voyageurs". C'est un outil collaboratif. Il est anonyme, gratuit et très facile à utiliser. Ce sont les voyageurs qui donnent des informations sur ce qu'ils constatent au cours de leur trajet.

L’objectif de la RATP est simple : fournir des informations sur l'affluence en direct sur chaque rame afin de fluidifier au mieux les flux dans les gares et dans les stations.

L'application RATP est à installer sur votre Smartphone. Elle est disponible sur l’App Store et Google Play. Le service "crowdsourcing affluence voyageurs" est accessible depuis l’écran d’accueil de l’application sous la barre de recherche des itinéraires, indique la RATP.

Vous pouvez participer dès à présent à la première phase

Pour l'instant vous pouvez seulement envoyer des informations et non pas les consulter. La RATP a estimé qu'il lui faudrait une semaine pour parvenir à un nombre suffisant de participants. Plus il y a de contributeurs plus les informations sont fiables car elles peuvent être recoupées. Le service devrait donc être disponible, pour ceux qui veulent le consulter, le 1er juin 2020.

Pour envoyer vos informations, aucune inscription n'est demandée. Cela se fait en quatre étapes :

Il suffit d'abord de sélectionner, dans la liste, la ligne sur laquelle vous voyagez

Précisez ensuite la station d’où vous êtes parti

Sélectionnez la station où vous êtes descendu

Indiquez enfin le niveau d’affluence sur votre trajet

Faible : des places assises sont disponibles Moyen : pas de places assises, quelques personnes debout Élevé : plusieurs personnes debout, pas trop serrées Très élevé : beaucoup de personnes debout, assez serrées Maximal : espace bondé, entrée et sortie difficiles.

Pour consulter les informations en temps réels il faudra attendre le 1er juin 2020

Le 1er juin, mais peut-être plus tôt si les contributeurs sont très nombreux, vous pourrez consulter ce nouveau service. Pour avoir ces informations, il faut bien sûr avoir télécharger l'appli RATP. Il suffira alors de faire une recherche d’itinéraire pour connaître en temps réel le niveau d’affluence sur le trajet sélectionné. Si ce trajet n'est pas renseigné, l’utilisateur sera invité à contribuer.