Transports publics. Une nouvelle application expérimentée en Normandie pour voyager sans ticket

L'application suisse Fairtiq est lancée dans un premier temps sur les réseaux Twisto à Caen, LiA au Havre et sur deux lignes de Nomad Car.

"C'est tellement simple que je vais le faire à une main." Cédric Morel, directeur du syndicat mixte Atoumod, est fier de son nouvel outil. L'application Fairtiq permet de voyager sans se soucier de l'achat de tickets grâce à la géolocalisation. "Vous cliquez au départ, vous cliquez à l'arrivée et l'application vous facture votre voyage en ayant détecté automatiquement votre trajet", poursuit-il pendant la présentation du système, ce mercredi 28 juin 2023 à Caen.

En février, le ministre des transports, Clément Beaune, avait fait émerger l'idée d'un ticket unique pour les transports en commun pour voyager en France. L'expérimentation de ce système de ticket automatique numérique "pourrait constituer un exemple dans la demande de titre unique", confie le responsable d'Atoumod.

Une zone d'expérimentation qui va s'élargir

Pour l'instant, le système Fairtiq n'est disponible que sur l'ensemble du réseau Twisto à Caen, LiA au Havre et sur les deux lignes de Nomad Car reliant les deux villes. "L'objectif, bien sûr, est de déployer le système au plus vite dans toute la Normandie, indique Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la région.

Toute la région ne sera pas couverte d'un coup. "On va élargir l'expérimentation au fur et à mesure. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle zone", précise Cédric Morel. Le déploiement sur les lignes SNCF régionales est également prévu.

Cédric Morel à gauche, Jean-Baptiste Gastinne à droite, espèrent que l'application sera utilisée par les touristes pour voyager plus facilement en Normandie. © Radio France - Léni Flouvat

75 000 euros ont été investis pour le premier lancement du système. "Fairtiq se rémunère ensuite à l'utilisation du service", explique le vice-président de la région Normandie. "On espère que cela va inciter les gens à utiliser les transports en commun", indique Pascal Leprettre, vice-président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.

Des nouvelles fonctionnalités ajoutées au fur et à mesure

Pour l'instant, l'application Fairtiq, disponible sur les téléphones Android et IOS, ne permet pas d'accéder à toutes les fonctionnalités dans la région. "On va rajouter par la suite un calculateur de trajet pour connaître le prix avant même d'avoir effectué le voyage", annonce Cédric Morel.

"Il y a aussi l'enjeu des multi-passagers. Pour l'instant, on peut voyager à deux personnes sur un seul compte avec un téléphone. La fonctionnalité pour les familles va venir par la suite", détaille le vice-président de la région.

Il sera aussi possible d'ajouter ses abonnements directement dans son profil Fairtiq, mais pour cela, il faudra attendre encore quelques mois.