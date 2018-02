Suite à la neige encore prévue pour la journée de mercredi, la Région décide d'annuler tous les ramassages scolaires dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Ce mardi, dans l'agglomération niortaise, les services de transports ont même été avancés dés 14h pour éviter une fin de journée compliquée.

Deux-Sèvres, France

La neige va encore tomber dans la nuit de mardi à mercredi sur le Poitou. Et la couche pourrait être plus épaisse, avec du verglas en dessous. C'est la raison pour laquelle la Région annule tous les ramassages scolaires pour la journée de mercredi sur la Vienne et les Deux-Sèvres.

Ce mardi, pour éviter une fin de journée difficile, avec des chutes de températures et des risques de verglas, le retour en car scolaire des élèves a été avancé à 14h.

Pour ce qui est des environs de Saint-Maixent l'Ecole, les retours des établissements scolaires sont maintenus, mais des difficultés et des retards peuvent être constatés ce mardi soir, localement.

La moitié des lignes régulières ne seront pas assurées dans l'agglomération niortaise

Sur l'agglomération du Niortais, les lignes régulières n°10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ne circuleront pas mercredi matin. En fonction de l'évolution météorologique en cours de journée, d'éventuelles remises en service pourront intervenir.