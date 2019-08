Transports scolaires en Charente-Maritime : la campagne se rebiffe contre la région Nouvelle Aquitaine

Charente-Maritime, France

C'est en allant inscrire leurs enfants que certains parents ont découvert une nouvelle règle qui s'applique pour cette rentrée : à moins de trois kilomètres d'un établissement scolaire, ils n'ont plus le droit de monter dans les cars, sauf s'ils payent un forfait de 195€ par enfant et par an. C'est une décision de la région Nouvelle Aquitaine, qui a repris la compétence du transport scolaire et qui veut étendre à toute la région, ce que certains départements faisaient déjà. En Charente et Charente-Maritime, la règle existait, mais n'était pas appliquée.

J'ai beau leur dire que le bus va passer devant l'arrêt... ils ne veulent pas l'entendre ! Esther, mère de famille d'Archingeay

Cette règle des trois kilomètres, Esther l'a découverte il y a quelques semaines. Esther habite avec sa famille dans un hameau d'Archingeay à... deux kilomètres 600 du collège de Tonnay Boutonne. Ironie du sort, il y a un abri bus en dur, pour les élèves du collèges, à 2 minutes à pied de sa maison, abri bus financé par la mairie. "J'ai beau leur dire que le bus va passer devant l'arrêt de bus, qu'il s'arrêtera 20 mètres plus loin à un panneau céder le passage et qu'il va encore s'arrêter 50 mètres plus loin à un stop, ils ne veulent pas l'entendre".

Un abri bus en dur existe bien pour les élèves, financé par la mairie d'Archingeay © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Et pas question pour Esther de laisser ses deux filles de 12 et 15 ans rejoindre à pied (à 25 mn de marche), ou à vélo, le collège de Tonnay Boutonne. "_Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas de trottoir, la route n'est pas praticable". Et la mère de famille s'écrie "_ils vont arriver comment nos enfants au collège, en bouillie" ?!

La route départementale 739E n'est pas aménagée pour les piétons, ni pour les vélos entre Archingeay et Tonnay-Boutonne - Esther F.

Quand Esther dit "ils", elle parle des élus de la région Nouvelle Aquitaine qui consacrent 200 millions d'euros au transport scolaire (900€ par enfant transporté). "La Région est loin, les élus ne connaissent pas du tout la réalité du milieu rural" estime la mère de famille, qui ajoute : "c'est comme le gouvernement, ils ne s'intéressent qu'aux citadins, pas aux ruraux. On nous parle beaucoup de co-voiturage, de véhicule électrique, d'utiliser les transports en commun, mais dans le milieu rural, on ne peut pas".

Impossible d'aller partout, il faut bien qu'il y ait une règle répond l'élu en charge des transports à la région Nouvelle Aquitaine

Pour les élus de Nouvelle Aquitaine, c'est avant tout une question financière : "Aujourd'hui nous n'avons pas la capacité ni financière, ni en termes d'exploitation d'aller chez l'habitant _chercher directement les élèves, i_l faut bien qu'il y ait un seuil, qu'une règle qui soit fixée" maintient Renaud Lagrave, vice président en charge des transport à la région. Il souligne que la règle existait avant, mais n'était pas appliquée dans les deux Charentes. Sept départements de la région (dont la Vienne et les Deux-Sêvres) n'avaient pas opté pour cette règle, il ont trois ans pour se mettre en conformité avec le reste de la région Nouvelle Aquitaine.

Finalement, la région accorde une dérogation exceptionnelle

Esther, la mère de famille d'Archingeay a lancé une pétition sur internet, signée par une trentaine de personnes, autour d'elle. Mais une autre pétition a recueilli sur internet plus de 850 signatures et il y aurait d'autres pétions en Charente-Maritime ainsi que dans d'autres départements de Nouvelle Aquitaine (en Creuse notamment, lancée par le syndicat SNUIPP-FSU ).

Des pétitions, et des réactions qui ont conduit la région Nouvelle Aquitaine a assouplir l'application de la nouvelle règle. La région a finalement décidé d'accorder une dérogation "exceptionnelle" d'un an pour les élèves "afin de ne pas pénaliser les familles touchées par un changement technique, et éviter que des élèves considérés comme ayant droit l'année dernière se retrouve non ayant droit". Pour les lycéens, la dérogation est prolongée jusqu'à la fin de leur scolarité.