Transports scolaires : la région Bretagne veut aider les entreprises à augmenter les salaires des chauffeurs

La région Bretagne est prête à mettre la main à la poche pour aider les entreprises de transport scolaire à augmenter les salaires de leurs conducteurs ! Avec des primes mensuelles jusqu'à 150 euros, l'objectif est de rendre le métier plus attractif afin de recruter.

L'objectif est de recruter des chauffeurs de car scolaire ! Il manque actuellement plus de 500 conducteurs en Bretagne pour assurer une rentrée scolaire sereine. Augmenter les salaires, c'est l'un des leviers pour attirer plus de candidats. Le conseil régional de Bretagne est prêt à mettre la main à la poche pour financer une partie des hausses de salaire. La région a entamé des discussions avec la délégation bretonne de Fédération des transports de voyageurs (FNTV) pour accompagner les entreprises.

Pour aller au-delà des revalorisations négociées au niveau national

Les négociations nationales ont permis des revalorisations de salaire de 2% en octobre, puis 3% au mois de mai, "ça ne sera sans doute pas suffisant pour attirer des candidats" estime Michaël Quernez, le vice président de la région Bretagne en charge de l'insertion et de l'économie. "Il faut avoir en tête qu'un conducteur gagne en moyenne 450 euros par mois, sur des temps partiel. Avec souvent des temps de travail le matin et en fin de journée. La crise Covid a réduit les compléments de salaire avec l'arrêt des transports d'activités péri-scolaires. Nous discutons avec les transporteurs sur la possibilité de payer les heures où les conducteurs ne roulent pas mais sont en poste, et ne peuvent pas avoir d'autres activités" indique le vice-président à la région.

Jusqu'à 150 euros de prime mensuelle pour certains contrats

Le montant des primes n'est pas encore fixé et pourrait dépendre des types de contrat, mais il y a déjà un accord de principe sur cette hausse de salaires "nos discussions portent maintenant sur l'effort financier que les transporteurs et la Région devront consentir" précise Michaël Quernez. Les discussions devraient aboutir dans les jours qui viennent. L'objectif pour la région est d'anticiper la rentrée au mieux pour assurer le transport des quelques 100.000 jeunes bretons qui rejoignent chaque jour leur établissement grâce au réseau Breizhgo.