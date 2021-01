Transports scolaires : retour à la normale en Ariège, pas en Haute-Garonne

La neige et le verglas sont toujours présents sur une partie de ces départements. Les transports scolaires restent perturbés en Haute-Garonne, mais pourront rouler en Ariège, sauf exception.

Avec la neige, et les conditions de circulation difficiles, les transports scolaires avaient été perturbés, voire annulés dans une partie de l'Occitanie ce lundi 11 janvier. Une situation qui persistera en Haute-Garonne mardi 12 janvier, mais pas en Ariège, selon les autorités.

Ariège

"Compte tenu de l’amélioration des conditions météos et de circulation, les transports scolaires circuleront à nouveau mardi 12 janvier 2021" annonce la préfecture d'Ariège dans un communiqué. Mais les services de l'Etat insistent sur le fait que "certains axes du réseau secondaire du département, particulièrement exposés au verglas et au regel, pourront rester cependant difficilement praticables pour les véhicules" mardi matin.

"Dans ce cas, chaque famille concernée sera directement informée par le service de transports scolaires dont elle dépend".

Haute-Garonne

Pour la Haute-Garonne, c'est le Conseil Départemental qui communique ce lundi après-midi, en indiquant que "malgré les interventions pour saler et râcler les chaussées des services départementaux en charge de l’entretien des voiries, les services de transport scolaire ne pourront pas assurés mardi 12 janvier" vers les établissements du Comminges essentiellement, et d'une partie du Volvestre :

Lycées :

CAZERES

GOURDAN POLIGNAN

SAINT-GAUDENS

Collèges

ASPET

AURIGNAC

BOULOGNE-SUR-GESSE

CAZERES

LE FOUSSERET

L’ISLE EN DODON

MONTESQUIEU VOLVESTRE

MONTREJEAU

SAINT-GAUDENS (Didier Daurat, Leclerc)

SALIES-DU-SALAT

Les transports scolaires ne seront pas assurés non plus vers toutes les écoles maternelles et élémentaires situées dans le secteur de ces collèges.