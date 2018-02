Suite aux prévisions météorologiques plus favorables notamment pour la nuit prochaine, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine décide une reprise progressive et partielle des transports scolaires ce jeudi.

Dans un communiqué la Région précise :

Dans les Deux-Sèvres, pour le jeudi 8 février, il est prévu une reprise de l'ensemble des lignes régulières et scolaires du Réseau des Deux-Sèvres (RDS). Cependant compte tenu des cumuls de précipitations déjà enregistrés et le retour de températures négatives cette nuit, la circulation sur le réseau secondaire peut rester localement délicate.

Aussi, les arrêts situés sur des points sensibles du réseau secondaire pourraient ne pas être assurés, notamment sur la moitié nord du département.

Il est donc demandé aux parents de ne pas laisser seuls les enfants et de s'assurer de leur prise en charge par les transports scolaires.

Au regard de cette situation, des retards pourront également être constatés.

Dans la Vienne, les chutes de neige sont plus faibles et plus éparses. Dans ces conditions les transports scolaires ne pourront reprendre que partiellement le jeudi 8 février. En effet, la forte baisse des températures sur le nord du département pourra favoriser la formation de plaques de glace au sol.

Aussi, les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré des secteurs de Loudun, Saint-Jean de Sauves, Saint-Gervais les Trois Clochers, Dangé Saint-Romain, La Roche-Posay, Mirebeau, Lencloître et Châtellerault ne seront pas desservis par les transports scolaires.

Les autres services scolaires et les circuits du réseau Lignes en Vienne seront assurés à l'appréciation des entreprises.

Le Conseil Départemental précise lui aussi : Le Département suspend les transports des élèves et étudiants en situation de handicap au nord de l'itinéraire Thénezay-Mirebeau-Lencloître-Châtellerault-La Roche Posay. Le transport au Sud de cet itinéraire est laissé à l'appréciation des conducteurs.