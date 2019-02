Transports : sept salariés sur dix vont travailler en voiture selon l'Insee

Selon un rapport de l'Insee publié mercredi, sept salariés sur dix vont travailler en voiture, loin devant les transports en commun. Au total, plus de trois millions de salariés parcourent plus de 25 kilomètres pour aller travailler.

Comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail ? Selon une étude de l'Insee publiée mercredi, sept salariés sur dix vont travailler en voiture.

La voiture, premier mode de transport des salariés

En 2015, parmi les 23,2 millions de salariés habitant et travaillant en France (hors Mayotte), 70 % utilisent principalement leur voiture pour aller travailler.

"Les autres modes de transports sont minoritaires : 16% des salariés empruntent les transports en commun, 7 % s'y rendent à pied et 4 % utilisent des deux-roues, motorisés ou non. Enfin, 3 % n’ont pas besoin de se déplacer pour exercer leur activité professionnelle", précise l'Insee dans son rapport.

La proportion de personnes utilisant leur voiture pour aller au travail s’élève à huit salariés sur dix pour ceux travaillant hors de leur commune de résidence.

Parmi les différentes catégories professionnelles, les cadres et les employés utilisent moins la voiture : respectivement 63 % et 65 %, contre 75 % pour les professions intermédiaires et 78 % pour les ouvriers.

Et l'Insee d'expliquer : "Les employés vont davantage travailler à pied car ils travaillent plus souvent que les autres salariés à proximité de leur domicile. À l’inverse, les cadres exercent plus souvent leur activité professionnelle loin de leur commune de résidence, mais ils utilisent davantage les transports en commun."

Transports en communs à Paris, petite couronne et Lyon

En Île-de-France, les habitants de Paris et de la petite couronne privilégient les transports en commun pour aller travailler. Tout comme Lyon : "En province, parmi les villes-centres des pôles des aires urbaines de plus de 400 000 habitants, Lyon est la seule où les salariés se déplaçant en transports en commun sont plus nombreux que ceux utilisant leur voiture", selon l'INSEE.

Dans les territoires faiblement urbanisés, l'offre de transports en commun étant faible, moins de 2% des salariés y ont recours, c'est le cas dans la Creuse, la Lozère, la Vendée et le Gers.

Dans toutes les autres villes-centres, la voiture est le mode de transport principal. Toutefois, "elle concerne moins de 45 % des salariés à Grenoble, Strasbourg et Bordeaux, les trois villes où l’usage du vélo pour aller travailler est le plus développé", selon l'Insee.

Trois millions de salariés parcourent plus de 25 kilomètres pour aller travailler

En 2015, 14 % des salariés, soit 3,3 millions de personnes, prennent chaque jour leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail situé à plus de 25 kilomètres de leur domicile.

Cette part varie fortement selon le département de résidence : "elle dépasse notamment 25 % dans l’Oise, l’Eure et l’Eure-et-Loir. À l’inverse, elle est inférieure à 5 % à Paris et dans la petite couronne", conclut l'Insee.