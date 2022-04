Transports : "Tout miser sur l'électrique, ça présente quand même un certain nombre de risques"

On voit de plus en plus de voitures électriques sur nos routes. En Auvergne Rhône-Alpes, les immatriculations ont augmenté de 13 % en mars 2022 par rapport à il y a un an. Si les véhicules sont plus chers à l'achat que des modèles thermiques, les économies réalisées sur chaque plein convainquent de nombreux automobilistes.

Des enjeux de formation

Mais "tout miser sur l'électrique, ça présente quand même un certain nombre de risques, avertit Sylvain Massardier, responsable régional de Mobilians, qui représente toutes les entreprises de l'automobiles, des camions, de la moto et désormais du vélo. Les choses se préparent. Sauf que tout ne se fait pas en quinze jours. Il y a des enjeux de formation pour nos équipes commerciales."

Pour les garagistes également. "Il y a des choses qui sont communes entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. En revanche, il y a des choses tout à fait spécifiques sur les véhicules électriques et ça nécessite effectivement d'être formé. Ça fait partie d'un des enjeux sur lesquels on attire l'attention les candidats à la présidentielle en ce moment, aux législatives demain, sur l'accompagnement de notre filière."