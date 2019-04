Transports : trafic interrompu sur le RER B et très perturbé sur le RER A

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris

Galère dans les transports et sur la route ce mardi. Avec sur les routes un pic le matin à 510 kilomètres de bouchons et dans les transports, c'est très compliqué sur le RER B avec le trafic interrompu entre Parc des expositions et Charles-de-Gaule. C'est très perturbé aussi sur le RER A.