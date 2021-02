Transports : trafic très perturbé au Nord de Paris, le RER B et le RER D en partie interrompus

Matinée de galère en perspective pour les voyageurs. Le trafic est très perturbé ce vendredi dans le secteur de la Gare du Nord en raison d'un incident électrique. Le trafic est interrompu sur le nord de la ligne B et sur la ligne K. Le RER D est également coupé entre Gare de Lyon et Gare du Nord.

"Plusieurs incidents caténaires se sont produits hier en début de soirée sur la ligne B", explique la SNCF dans un communiqué. Le trafic du RER B a d'ailleurs été coupé dès hier soir 21h00 entre Châtelet et Roissy/Mitry-Claye.

La SNCF et la RATP ont entrepris immédiatement de réparer chacune leur partie de ligne et d’inspecter leurs rames. Les travaux ont été menés activement toute cette nuit par 60 agents sur la partie SNCF mais ne sont pas encore achevés. En conséquence le trafic restera perturbé toute la journée. Voici le détail des pertubations :

RER B

Le trafic est interrompu entre Châtelet et Mitry - Claye et entre Châtelet et Aéroport Charles de Gaulle 2 jusqu'à 15h00 et restera perturbé jusqu’à la fin de service. Il n’y a pas de service de substitution par bus.

RER D

Le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Paris Gare du Nord jusqu'à 15h00 et restera très perturbé jusqu’à la fin de service. Il n’y a pas de service de substitution par bus.

Ligne K

Le trafic est interrompu sur l’ensemble de la ligne jusqu’à 15h00 et restera perturbé jusqu’à la fin de service. Il n’y a pas de service de substitution par bus.

Ligne H

Le trafic est ralenti sur l'ensemble de la ligne.

Grandes lignes

Sur les TER Hauts de France, la circulation est perturbée entre Paris et Laon jusqu’à la fin de service. Pas de problème pour les TGV au départ ou à destination de Gare du Nord.