Transports : treize trams-trains Alstom achetés pour l'Ile-de-France

SNCF Transilien via Ile-de-France Mobilités, a acheté 13 trams-trains supplémentaires destinés à l'Ile-de-France, pour 70 millions d'euros. Le constructeur ferroviaire Alstom l'a annoncé ce lundi. Ces trams-trains, de type Dualis, doivent rouler aussi bien sur les voies ferrées du réseau national qu'en mode tramway, en milieu urbain.

Onze trams-trains sont destinés à compléter le parc de la ligne T4 qui relie Bondy à Aulnay-sous-Bois et Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Ils remplaceront les premières rames Siemens qui avaient été mises en service en 2006.

Les deux autres circuleront sur la future ligne T12 entre Massy-Palaiseau et Evry (Essonne).

Ile-de-France Mobilités a commandé 34 autres trams-trains de ce type. Ils sont destinés aux futures lignes T12 dans l'Essonne et T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines). Ces lignes doivent être mises en service respectivement en 2023 et 2022.