Les usagers saluent le retour d'un train en gare d'Argenton-sur-Creuse et à destination de Paris

Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse a obtenu gain de cause suite à de multiples opérations "Stop-Train". Après de longs mois d'absence à cause du Covid-19, le train en provenance de Brive et à destination de Paris est arrivé ce lundi en gare d'Argenton-sur-Creuse.

Au mois d'avril dernier, le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse était réuni en assemblée générale pour acter deux nouvelles opérations "Stop Train" L'objectif était de maintenir la pression auprès des décideurs pour demander le rétablissement de l'intercités de 9h59 à destination de Paris. Il est vrai aussi que la crise sanitaire a réduit le trafic mais en ce lundi 31 mai, le train en provenance de Brive et à destination de Paris s'est arrêté en gare d'Argenton-sur-Creuse. Les 30 passagers étaient tout sourire à l'image de Michelle " Je suis vraiment contente de prendre mon train ici et non pas prendre le TER et faire un changement à Châteauroux en passant par le tunnel souterrain", confie cette dame âgée de 78 ans, qui se déplace à l'aide d'une canne.

Hervé de Cuzion : "Je suis fier de nos Argentonnais qui se sont battus pour le maintien des correspondances."

Trente voyageurs étaient présent pour le rétablissement ce lundi de la desserte d'Argenton-sur-Creuse à destination de Paris Austerlitz. © Radio France - Sylvain ROGIE

Le train arrive enfin en gare d'Argenton-sur-Creuse, on devine les sourires sous les masques. " C'est un grand bonheur car tout le monde n'a pas de voiture et de toute façon le train est plus rapide. Mais pour moi, il n'y a pas assez de trains. La preuve, quand on le prend, il affiche tout le temps complet. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de voyageurs. C'est un mauvais résonnement de supprimer tous ces arrêts", précise Anne-Marie.

Hervé pour sa part arrive de Cuzion qui se situe à 18 kilomètres d'Argenton-sur-Creuse." Je suis heureux, je suis fier de nos Argentonnais qui se sont battus pour le maintien des correspondances. C'est un service public avant tout. Alors c'est sur que la SNCF a déjà pas mal investi dans les lignes et les gares TGV à une époque mais ce n'est pas une raison pour délaisser les lignes où il y a des Intercités", explique-t-il.

Trois départs d'Argenton-sur-Creuse vous sont proposés à destination de Paris Austerlitz : 6h56, 9h59 et enfin 17h53.