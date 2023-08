Transports : une nouvelle halte ferroviaire entre en service au Mans

Les premiers passagers ont débarqué sur les quais de cette nouvelle halte ferroviaire dès 6h29, avec l'arrivée du premier TER en provenance d'Alençon. Située au pied de l'hôpital du Mans, cette halte est reliée à la ligne 2 du tramway qui relie notamment l'université au centre-ville. Elle est destinée aux étudiants mais aussi aux travailleurs de la zone et au personnel de l'hôpital qui habitent dans le Nord et l'Ouest de la Sarthe. "Cela représente plus de 5000 usagers potentiels qui travaillent ou étudient dans le secteur" ajoute Roch Brancour, le vice-conseiller régional en charge des transports, invité de France Bleu Maine ce lundi matin. Impossible pour le moment de préciser, le nombre de voyageurs qui vont changer leurs habitudes et laisser la voiture pour prendre le train. Car c'est l'un des objectifs de cette nouvelle desserte.

Jusqu'à 25 arrêts par jour

Une quinzaine d'arrêts sont programmés pour débuter et deux lignes de TER sont concernées : la ligne Le Mans- Laval et Le Mans-Alençon. "A partir du mois de décembre, l'offre va être renforcée" explique Roch Brancour "pour que les horaires puissent correspondre à un maximum d'usagers". Jusqu'à 25 arrêts sont prévus, essentiellement le matin et le soir "même si on ne satisfera pas tout le monde. On travaille avec l'hôpital du Mans et l'université avec les entreprises. On fera le bilan au bout de six mois, au bout d'un an et on verra si on peut ajuster les horaires".

Trois arrêts supprimés sur la ligne Le Mans- Laval

Plus de trains vont circuler sur ces deux lignes. En contrepartie trois arrêts ont été supprimés sur la ligne entre Le Mans et Laval dont deux en Sarthe, à Crissé et Rouessé-Vassé . Ce qui provoque la colère des élus qui parlent de coup de poignard dans le dos, pour le développement du secteur. Ils estiment aussi que c'est un non sens écologique alors que le changement climatique impose d'offrir des alternatives à l'usage de la voiture.

"Ce n'était pas possible de les maintenir. On a étudié la possibilité de le faire mais SNCF Réseau, le gestionnaire de la ligne, nous a fortement recommandé de ne pas le faire si on voulait maintenir les cadences des trains en circulation sur ces lignes. Nous avons donc suivi ses recommandations sachant qu'il y a une augmentation assez forte du nombre de trains qui vont circuler sur ses lignes à partir du mois de décembre. Nous avons donc étudié les gares dans lesquelles il y avait très peu de fréquentation et c'est le cas pour ces deux gares avec moins de dix usagers par jour. La plupart des voyageurs de ces communes vont prendre le train dans les communes voisines". Celles de Conlie ou Sillé-Le-Guillaume.

Des navettes gratuites

Un système de navettes gratuites a été mis en place pour les voyageurs de Crissé et Rouessé-Vassé qui souhaitent rejoindre les gares de Conlie ou Sillé. Sept navettes gratuites, trois le matin, trois le soir et une entre midi et deux. "Cela prend moins de 10 minutes et nous pensons que cela va être une bonne compensation pour les habitants" précise Roch Brancour. "Cela va permettre de développer cette ligne sur laquelle nous avons beaucoup d'ambition".

