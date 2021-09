Transports urbains dans le Grand Reims : le concessionnaire Mars bientôt sur la touche?

C'est un fait rarissime que la résiliation d'un contrat de concession en matière de transports urbains. Le Grand Reims évoque un motif d'intérêt général. Depuis 2017 et l'élargissement de la Communauté urbaine à 143 communes, le contrat, signé le 13 juillet 2006, n'est plus adapté précise le Grand Reims qui entend apporter des solutions de transport à l'ensemble du territoire. Il semble donc que toutes les négociations entamées avec Mars, société concessionnaire des transports publics de l'agglomération de Reims et son exploitant le Groupe Transdev ont échoué.

Un préavis d'au moins une année

Si les conseillers communautaires votent la résiliation du contrat en novembre prochain, elle ne sera pas effective immédiatement. Il y a d'abord un préavis d'au moins une année. Outre que le Grand Reims entend assurer la continuité du service public dans les conditions actuelles-tant pour les usagers que pour les salariés de Transdev- il faudra aussi du temps pour dénouer le contrat, en signer un nouveau, indemniser, sans doute, le concessionnaire éconduit et la note risque d'être salée. Le contrat de concession devait encore courir une vingtaine d'années. Et le concessionnaire pourrait demander à être indemnisé sur les dépenses engagées, les valeurs des biens non encore amorties.

Nouveau concessionnaire mais lequel ?

Et après ? Le Grand Reims devra lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence, qui elle aussi prendra sans doute plusieurs mois. Qui seront les candidats ? Ils ne sont pas très nombreux à pouvoir se positionner en France. Transdev, Kéolis, RATP Dev sont quelques uns des opérateurs privés de transports publics qui se comptent sur les doigts d'une main. Il n'est donc pas exclu que Transdev reviennent dans la course sous une offre différente.

L'inquiétude des syndicats

Le 2 septembre dernier, la CGT, écrivait un courrier à Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims. Inquiet, le syndicat avait appris à la faveur d'une petite annonce que le Grand Reims cherchait "un ou une responsable du suivi de la concession de transport urbain (...)dans le cadre d'un pilotage lié au renouvellement de la concession". La CGT souhaite au contraire que l'exploitation des transports reviennent dans le giron de la Communauté urbaine sous la forme d'une régie directe.

La présidente du Grand Reims fait savoir qu'elle réunira les actionnaires de Mars fin septembre pour préciser les conditions de résiliation qui seront soumises au Conseil communautaire du mois de novembre.