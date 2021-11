Transports urbains du Grand Reims : les élus votent la rupture du contrat avec le concessionnaire Mars

165 votes pour, 2 contre et 13 abstentions. Ce jeudi soir, les élus du conseil communautaire du Grand Reims ont voté la résiliation du contrat qui lie l'agglomération à la société Mars, gestionnaire des bus et des tramways. Ce contrat, qui courait jusqu'en 2034, avait été signé en 2006 alors que "Reims Métropole", comme on l'appelait à l'époque, ne comptait que 6 communes contre 143 aujourd'hui. L'ensemble des élus, ainsi que les syndicats des personnels de Citura, s'accordent pour dire que ce contrat n'était plus adapté.

Ce qui suscite des interrogations, c'est le coût de cette rupture de contrat et les élus n'ont pas obtenu plus de précisions lors de ce conseil. "J'aurais aimé vous dire voilà ça va coûter tant, mais je ne peux pas", explique Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims, "Ce vote ouvre la voie à des négociations avec Mars et avancer des chiffres ce soir serait un risque parce que tout chiffre servirait d'étalon à la discussion, or notre objectif c'est d'aller vers le montant le plus bas possible". Mars a maintenant deux mois pour apporter un dossier complet, justificatifs à l'appui, au Grand Reims.

Les personnels de Citura se sont rassemblés devant la mairie de Reims à l'heure du conseil communautaire © Radio France - Aurélie Jacquand

Une dizaine d'agents de Citura ont assisté, dans le calme, au vote des élus du Grand Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Un nouveau préavis de grève pour le 18 décembre

Pour assister aux débats et au vote, une dizaine de salariés de Citura sont installés dans le fond de la salle du conseil, pendant que d'autres attendent et se font entendre dehors. "Cette rupture de contrat, on la veut depuis 2008", souligne Jérôme Briot, secrétaire du CSE de Citura, "On prend ça comme une opportunité pour faire valoir notre revendication d'avoir un mode de gestion en régie directe. Notre slogan c'est "1 euro dépensé pour les transports ira vraiment aux transports et non à des actionnaires". On sera attentif à ça".

Les syndicats ont d'ores et déjà écrit à Catherine Vautrin afin de participer aux études qui seront menées pour déterminer le futur mode de gestion pour les transports en commun du Grand Reims.

Prochaine étape en mars 2022

Ce sera bel et bien ça le futur gros débat dans ce dossier : choisir le meilleur mode de gestion des transports en commun. Sur ce point, les élus d'opposition et notamment l'élu écologiste Léo Tyburce, prévient qu'il faut avant tout réfléchir à un plan de mobilité à l'échelle des 143 communes de l'agglomération : "Je constate que nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'exposer un projet abouti des mobilités et je crains qu'en mars 2022 nous n'en soyons pas capables non plus".

En attendant les prochaines étapes, les personnels de Citura réunis en assemblée générale ce jeudi, ont voté une nouvelle grève pour le 18 décembre prochain.