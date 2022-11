Transports : Valérie Pécresse demande à la RATP de revenir à 100% de l'offre d'avant-Covid

Après avoir envoyé un courrier la semaine dernière à la RATP pour lui demander de prendre des "mesures nécessaires" pour faire face aux retards chroniques dans les transports franciliens, Valérie Pécresse invective une nouvelle fois l'entreprise de transport dans une interview accordée au Parisien ce dimanch e. La patronne d'Île-de-France Mobilité, demande à la RATP de "revenir à 100% de l'offre d'avant-Covid" dans les transports parisiens. Elle interpelle également l'ancien Premier ministre Jean Castex, pressenti pour reprendre la tête du groupe.

Dans les colonnes du Parisien, la présidente de la région Île-de-France déplore la dégradation du lien de confiance avec la RATP qui peine depuis la rentrée à assurer son offre de bus avec 25% de services non faits à Paris et en petite couronne et "avait assuré qu'il n'y aurait pas d'impact sur le métro et 'que tout allait bien'". "C'était faux", s'indigne-t-elle, décrivant une détérioration du service "dans des proportions inacceptables". Elle accuse notamment la Régie d'avoir "sous-estimé les problèmes qu'elle rencontre sur le métro". "En particulier sur les lignes 3, 4, 6, 8, 11, 12 et 13, les plus dégradées, avec des taux de régularité inférieurs à 91 %."

Autant de métros qu'avant le Covid

Elle demande un retour à 100% de l'offre d'avant-Covid sur le métro - contre 98% en moyenne en théorie - car les Franciliens sont de retour dans les transports mais aussi "à cause du manque de bus qui entraîne un report sur le métro, des travaux dans Paris qui font qu'on ne peut plus rouler, du coût de l'énergie...".

Jean Castex, qui sera auditionné cette semaine par l'Assemblée nationale puis le Sénat en vue de sa nomination attendue, "va devoir se retrousser les manches", prévient Valérie Pécresse, appelant l'ancien Premier ministre à peser de tout son poids politique auprès du gouvernement pour obtenir des mesures de financement. "Avec la dette Covid, l'inflation, les coûts de l'énergie qui doublent et les nouveaux besoins de financement liés aux nouvelles lignes comme celles du Grand Paris Express (...) nous sommes face à un mur", estime-t-elle IDFM doit trouver 950 millions d'euros pour boucler son budget 2023 et "l'Etat ne me donne pas d'argent".

La menace du pass Navigo à 100 euros

"Je trouve totalement injuste et socialement insupportable que les voyageurs financent seuls les énormes besoins de 2023", regrette Valérie Pécresse, agitant la menace d'un pass Navigo à 100 euros. "On peut l'éviter si l'État nous répond enfin, autorise une hausse du versement mobilité ou nous attribue les recettes fiscales promises en 2020; bref, (s'il) arrête de nous balader."