Transports : Valérie Pécresse s'indigne que le chantier du CDG Express passe avant celui du RER

C'est un retard qui ne passe pas. Valérie Pécresse s'inquiète du report d'un chantier de rénovation des RER B et D. Dans un courrier envoyé au directeur général de SNCF Réseau et que France Bleu Paris a pu consulter, la présidente de la Région Ile-de-France s'émeut de la remise en cause du calendrier des travaux pour renouveller le système de signalisation des RER B et D, projet essentiel pour améliorer ces deux lignes qui transportent respectivement 1 million et 650 000 passagers par jour.

Valérie Pécresse n'admet pas que SNCF Réseau, en charge du chantier, ait décidé "unilatéralement" de suspendre l'appel d'offres de Nexteo. C'est le nom de ce nouveau système de signalisation qui doit permettre d'augmenter la capacité et la régularité des deux lignes. "Il semblerait que ce projet Nexteo et notamment sa partie nord, ne serait désormais mis en œuvre qu’après la réalisation des travaux du CDG Express. Ce décalage n’est pas admissible", s'indigne la présidente d'Ile-de-France Mobilités.

Alors que le projet contesté du Charles de Gaulle Express, liaison directe entre Paris et l'aéroport de Roissy, a été confirmé par l'Etat, Valérie Pécresse, somme SNCF Réseau de revoir sa copie et de proposer un calendrier conforme au planning prévu. "Je vous rappelle que j’ai accepté l’imbrication des travaux avec le projet CDG Express, sous la stricte condition de préserver le calendrier de mise en service de l’ensemble des travaux nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des trains du quotidien".