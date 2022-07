Canicule : la RATP réduit la vitesse sur les RER A et B ainsi que sur 6 lignes de métro

Les transports en commun franciliens perturbés par la canicule. La RATP annonce réduire la vitesse à partir de 15h30 ce mardi sur les RER A et B, les tramways T1 et T2 et sur six lignes de métro comprenant des portions extérieures (1, 2, 5, 6, 8 et 13). Une mesure de précaution face aux fortes chaleurs. Plus de 40 degrés sont attendus à Paris ce mardi après-midi.

"Cette mesure de limitation temporaire de vitesse a été mise place car la température sur certaines portions du rail devrait atteindre cet après-midi les 57°C nécessitant, par mesure de sécurité, la limitation de la vitesse des trains à 30-40 km/h sur certaines des voies extérieures du métro et du tramway et à 60 Km/h sur l’ensemble des voies aériennes du RER", précise la RATP dans un communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un suivi en temps réel de l'évolution de la température du rail est réalisée grâce à des capteurs connectés installés en différents points du réseau. Et des agents réalisent régulièrement des tournées sur les voies et les zones sensibles pour détecter d'éventuelles déformations des voies aériennes.

Le trafic aussi perturbé à la SNCF

La canicule ralentit également le trafic à la SNCF. La circulation des trains est fortement perturbée sur le RER E ce mardi en raison de la chaleur et suite à l'incident de lundi soir Gare de l'Est. Un problème de caténaire a causé un défaut d'alimentation électrique, entraînant une interruption du trafic jusque tard dans la soirée lundi. Cet incident nécessite des travaux de réparation complémentaire, indique SNCF Transilien sur son site Internet.

Par ailleurs plusieurs incendies provoquent également des interruptions de trafic. Sur la ligne D du RER, le trafic est interrompu entre Stade de France Saint-Denis et Creil en raison d'un incendie aux abords de la voie à Louvres (Val d'Oise). Et le trafic est fortement ralenti sur le reste de la ligne. Sur la ligne J du Transilien, aucun train ne circule entre Mantes-La-Jolie et Conflans-Sainte-Honorine en raison d'un feu aux abords des voies à Limay.