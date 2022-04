Travaux à Bettembourg : vers des perturbations cet été pour le TER Metz-Luxembourg

C'est au niveau de Bettembourg qu'un grand chantier sera mené cet été. "Ces travaux viendront compléter ceux effectués l'année passée au niveau de la partie nord dans le cadre de la refonte du plan des voies de cette gare", expliquent les CFL, les chemins de fer luxembourgeois. Conséquence : le trafic devrait être modifié dans le sillon lorrain, même fortement perturbé selon l'AVTERML, l'association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg. Cette dernière craint 3 semaines d'arrêt complet du trafic entre Bettembourg et la capitale du grand duché du 16 juillet au 7 août. Avant une offre de transport réduite du 8 août au 11 septembre.

"Ça annonce un été de galères", se désole Dimitri Janczak, membre de l'AVTERML. Selon lui, les frontaliers seront nombreux à devoir trouver un moyen de transport de substitution pendant toute cette période. "Le problème, c'est que dans le même temps, l'autoroute A3 est en travaux également." Des bus devraient être mis en place pour permettre aux frontaliers de remplacer le train. "Mais le bus n'est jamais une bonne solution", regrette Dimitri Janczak. "Une rame de train remplie, c'est minimum 330 places, sans compter les gens qui se serrent. Alors qu'un bus, c'est seulement une cinquantaine."

Pas encore de calendrier défini

Pour l'instant, du côté des CFL, le calendrier précis des perturbations n'a pas encore été clairement défini. On explique que le plan d'adaptation de l'offre de transport est en cours de fabrication. Il devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Mais d'ores et déjà, Dimitri Janczak conseille aux frontaliers "de poser, si c'est possible, leurs dates de congés en même temps que les travaux". Le Grand duché a effectivement planifié ce chantier au moment où les Luxembourgeois seront en période de vacances.