Travaux à Cherbourg : 6 mois après le début, les premiers chantiers se terminent, d'autres commencent

"Cela avance," voilà le message que veulent faire passer les élus de Cherbourg-en-Cotentin, six mois après le début des travaux de modernisation du centre-ville et d'aménagement des lignes du BNG, le bus nouvelle génération. Certains chantiers touchent à leur fin, d'autres en revanche vont démarrer.

Plusieurs chantiers du BNG rouverts à la circulation dans les prochaines semaines

La ligne 1 du BNG est la première à laquelle les équipes se sont attaquées dans le centre-ville, c'est donc là que les premiers chantiers vont prendre fin. Dès début mars, les travaux vont se terminer à la station d'Anjou aux Provinces. Il s'agit d'une station intermodale, c'est-à-dire qui réunit tous les moyens de transports : les bus urbains et interurbains, les pistes cyclables, ainsi que les espaces de stationnement pour vélos et voitures. C'est la première dans son genre qui sera terminée.

Fin avril, les travaux de l'arrêt Chantereyne vont se terminer, tout comme dans le secteur de l'avenue Carnot et cet été, l'arsenal sera lui aussi rouvert à la circulation.

Septembre : livraison du nouvel espace autour de la gare

Une grosse étape sera franchie en septembre : ce sera la fin du chantier de la gare. C'est un point central du réaménagement de la ville et c'est aussi à cet endroit que la circulation coince le plus avec les travaux actuels. Pour le maire, Benoît Arrivée, la gare n'est pas "haut niveau des autres villes de taille comparable" et il souligne donc l'importance de moderniser cet espace : "le parvis réaménagé va permettre d'amener de la fluidité. On sortira du train et on arrivera sur une esplanade qui permettra ensuite de prendre une voiture, un bus, un vélo ou de marcher pour aller en ville."

La gare va désormais donner sur un parvis avec de nouveaux équipements et notamment un parking sécurisé pour vélo (qui sera sur la dalle à gauche de la photo) © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La municipalité est également en négociation avec la SNCF pour rénover également le parking actuel qui appartient à la compagnie ferroviaire. L'idée est d'avoir du stationnement payant et du dépose-minute gratuit, à l'image de ce qui a été fait à Caen par exemple. L'esplanade doit aussi accueillir un parking sécurisé pour vélo et des arceaux.

La circulation autour de la gare devrait complètement rouvrir en septembre 2023. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le secteur doit aussi être végétalisé. Les premiers arbres avenue Millet sont en train d'être plantés.

Début d'autres chantiers dans la ville

Cela ne signifie pas pour autant la fin des travaux dans Cherbourg-en-Cotentin. Si certains chantiers se terminent, d'autres démarrent. Cela concernera notamment tout l'ouest de l'agglomération, le long de la mer et la rue du Val de Saire, devant l'hôpital Pasteur dont le chantier début dès la semaine du 6 février.

La fin complète des travaux de modernisation et de mobilité de Cherbourg-en-Cotentin est prévue pour avril 2024.