Travaux à la SNCF en Gironde : pas de train sur cinq lignes de TER pendant les grands week-end de mai

Pendant les grands week-ends prolongés du mois de mai, la SNCF en profite pour réaliser des opérations "coup de poing" sur le réseau. Ces opérations nécessitent de longs travaux. Les lignes TER concernées en Gironde sont :

La ligne 41+ Bordeaux-Libourne-Coutras

La ligne 13 Angoulême-Bordeaux

La ligne 31 Bordeaux-Limoges

La ligne 32 Bordeaux-Brive-Ussel

La ligne 33 Bordeaux-Sarlat

Plusieurs chantiers sont prévus : la rénovation du viaduc d'Arveyres, le renouvellement d'aiguillages en gare de Libourne, le remplacement du pont routier de Beauséjour à Libourne et la maintenance d'un pont et d'un viaduc ferroviaires à Saint-Loubès.

Conséquence, la circulation sera interrompue du samedi 6 mai 5h50 au lundi 8 mai 13h50 entre Bordeaux et Coutras et entre Bordeaux et Bergerac. Entre le jeudi 18 mai 12h et le dimanche 21 mai 9h50, plus aucun train ne circulera entre Bordeaux et Coutras. Enfin, entre le samedi 27 mai 5h40 et le mardi 30 mai à 1h, la circulation des trains sera interrompue entre Bordeaux et Libourne.