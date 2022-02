Travaux à Lépaud : la D917 déviée dès ce lundi, les commerces restent accessibles

Des travaux d'enfouissement des fils électriques et de la fibre débutent ce lundi 28 février à Lepaud (Creuse). Ils vont durer jusqu'au mois de mai. L'accès aux commerces reste possible.

Finis les fils dans les rues de Lépaud. Ce lundi 28 février, des travaux d'enfouissement des câbles de téléphonie, d'électricité et d'éclairage public démarrent dans le bourg. Ils vont durer jusqu'au mois de mai prochain. Pendant cette période, plusieurs voies vont donc être partiellement ou totalement bloquées. Ça concerne une partie de la départementale 917, appelée Rue Grande dans le bourg, entre la rue des Sabotiers et la route du Boucheroux. La rue de l’Aérodrome est également barrée entre la Rue Grande et la rue Saint-Nicolas.

L'accès à l'école et à la mairie sera possible via la rue Sully. La circulation sera moins importante dans le bourg, puisqu'une déviation est mise en place en amont. "Une signalisation sera mise en place pour prévenir les automobilistes que les commerces restent ouverts tout au long de la phase de travaux", souligne le maire, Pierre Morlon. Les riverains pourront également accéder à leur domicile.