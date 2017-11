J'ai testé pour vous : la gare nord de Nantes en voiture... un enfer.

Rues fermées, dépose-minute supprimés, stations de taxis déménagées... les travaux de la gare de Nantes entraînent d'importantes perturbations. Piétons, cyclistes et usagers du tramway sont à peine gênés. En revanche pour les automobilistes, c'est une toute autre affaire. J'ai testé pour vous.

J'ai commis l'imprudence de me rendre gare nord en voiture pour ensuite revenir sur l'Ile de Nantes, dans les locaux de France Bleu Loire Océan... je n'aurais pas dû.

Si l'aller se déroule sans encombre, le retour lui est un véritable enfer. J'ai encore en tête les témoignages presque tous positifs des usagers de la gare :

Le vacancier est satisfait des indications qui le guident jusqu'au tramway.

Dans le sous-sol de la gare, les sorties piétons sont fléchées en jaune. © Radio France - Pascale Boucherie

Le piéton est à peine dérangé par le bruit du marteau-piqueur... "c'est pour la bonne cause" me dit-on... "dans deux ans on aura une gare toute rénovée."

Et même l'employé du café à l'angle du jardin des plantes, satisfait de récupérer les clients des commerces de la gare fermés le temps des travaux.

Des affiches de ce style sont apposées un peu partout dans le quartier de la gare nord. © Radio France - Pascale Boucherie.

Puis je finis par comprendre l'énervement d'une restauratrice du Boulevard de Stalingrad. Toutes les rues sont bloquées : les voitures tournent en rond.

Au sortir de la gare, impossible de prendre le Boulevard de Stalingrad. © Radio France - Pascale Boucherie

Les panneaux de déviation m'amènent place Foch, au pied de la statue de Louis XVI. Et là c'est embouteillage total. Pour se sortir du bourbier, il faut partir bien à l'Est de la ville, jusqu'au boulevard Dalby, puis repasser par Malakoff, pour enfin atteindre l'Ile de Nantes.

Bilan : une demi-heure de perdue. La prochaine fois, j'irai gare sud.

Plan publié dans l'info chantier numéro 4 de Nantes Métropole. - Nantes Métropole